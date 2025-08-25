Madagascar: L'état de famine annoncé par l'ONU à Gaza

« La famine est maintenant avérée dans la bande de Gaza ». La nouvelle a été annoncée par un groupe d'experts internationaux sur la sécurité alimentaire, appuyé par l'ONU. Les conditions de famine sont, pour l'instant, cantonnées aux environs de la ville de Gaza dans le Nord du territoire, mais elles devraient s'étendre dans le centre, puis dans le Sud d'ici fin septembre. « C'est une catastrophe d'origine humaine, une condamnation morale et un échec pour l'humanité », a affirmé le SG de l'ONU.

Israël, par la voix de son Premier ministre, a réfuté toutes les affirmations qui ont été faites ce week-end, accusant le Hamas d'être à l'origine de cette situation. Même si l'État hébreu est en position d'accusé, il semble déterminé à ne pas faire machine arrière.

L'état de famine annoncé par l'ONU à Gaza

L'ONU a déclaré officiellement l'état de famine, vendredi dernier, dans la bande de Gaza. Un rapport rédigé par ses experts affirme que 500 000 personnes sont sur le point de mourir car ils sont privés de nourriture. Ce chiffre va certainement augmenter et atteindre le nombre de 640 000 dans les prochains jours.

Les images que l'on peut voir actuellement montrent des êtres totalement dénutris, n'ayant plus que la peau et les os. Les agences humanitaires onusiennes dénoncent une situation catastrophique où les Gazaouis ne mangent plus rien des jours durant. Le chef des organisations humanitaires de l'ONU estime que cette situation aurait pu être évitée si les vivres bloqués par l'armée israélienne avaient été distribués.

Le Haut Commissaire en charge des droits humains pointe du doigt le gouvernement israélien et déclare que c'est la conséquence directe de sa politique. Il ne s'arrête cependant pas là et dit que « recourir à la famine comme méthode de guerre est un crime de guerre ».

Le Premier ministre israélien s'insurge contre toutes ces affirmations et persiste dans son déni, continuant à accuser le Hamas. Les réactions internationales n'ont pas tardé et les condamnations se sont multipliées.