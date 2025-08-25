Madagascar: « Isika Mpandresy » - Naissance d'un nouveau parti politique

25 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le mouvement « Isika Mpandresy », qui signifie littéralement « Nous sommes vainqueurs » a annoncé sa transformation en parti politique au cours d'un point de presse tenu avant-hier au PK 0 Soarano. Une nouvelle étape pour cette simple association fondée il y a deux ans.

Cadre légal

Lors de son discours, la présidente du parti, Rija Ethel, a déclaré : « la raison d'être de notre parti est claire : construire un Madagascar meilleur en impliquant directement le peuple dans le développement national ». Elle a précisé que la philosophie du mouvement repose sur le principe du socialisme, affirmant : « nous venons du peuple et nous devons toujours retourner vers le peuple ».

Elle a rappelé que cette transformation était une nécessité pour contribuer davantage au développement du pays. « Nous avons choisi d'entrer dans un cadre légal pour pouvoir agir plus efficacement », a-t-elle expliqué, tout en soulignant que le parti « est ouvert à tous ».

2025-2027

Selon Rija Ethel, « Isika Mpandresy » entend se démarquer par une idéologie claire et structurée. « C'est ce qui a manqué à l'association et ce que nous devons combler pour la faire mûrir », a-t-elle poursuivi. Le parti a présenté ses grands axes prioritaires pour la période 2025-2027, à savoir l'éducation, la santé, le savoir-vivre, l'hygiène, et la réussite pour tous. «Nous ne sommes l'ennemi de personne mais l'ami de tous », a ajouté la présidente, en invitant les citoyens à rejoindre le mouvement.

Avec son slogan « Tsy maintsy mandresy isika » (nous devons absolument vaincre), le parti ambitionne désormais de couvrir l'ensemble du pays et de fédérer les « Malagasy » autour de son projet de société basé sur la solidarité, la dignité et l'unité.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.