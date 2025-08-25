Madagascar: « Isika Mpandresy » - Naissance d'un nouveau parti politique

Le mouvement « Isika Mpandresy », qui signifie littéralement « Nous sommes vainqueurs » a annoncé sa transformation en parti politique au cours d'un point de presse tenu avant-hier au PK 0 Soarano. Une nouvelle étape pour cette simple association fondée il y a deux ans.

Cadre légal

Lors de son discours, la présidente du parti, Rija Ethel, a déclaré : « la raison d'être de notre parti est claire : construire un Madagascar meilleur en impliquant directement le peuple dans le développement national ». Elle a précisé que la philosophie du mouvement repose sur le principe du socialisme, affirmant : « nous venons du peuple et nous devons toujours retourner vers le peuple ».

Elle a rappelé que cette transformation était une nécessité pour contribuer davantage au développement du pays. « Nous avons choisi d'entrer dans un cadre légal pour pouvoir agir plus efficacement », a-t-elle expliqué, tout en soulignant que le parti « est ouvert à tous ».

2025-2027

Selon Rija Ethel, « Isika Mpandresy » entend se démarquer par une idéologie claire et structurée. « C'est ce qui a manqué à l'association et ce que nous devons combler pour la faire mûrir », a-t-elle poursuivi. Le parti a présenté ses grands axes prioritaires pour la période 2025-2027, à savoir l'éducation, la santé, le savoir-vivre, l'hygiène, et la réussite pour tous. «Nous ne sommes l'ennemi de personne mais l'ami de tous », a ajouté la présidente, en invitant les citoyens à rejoindre le mouvement.

Avec son slogan « Tsy maintsy mandresy isika » (nous devons absolument vaincre), le parti ambitionne désormais de couvrir l'ensemble du pays et de fédérer les « Malagasy » autour de son projet de société basé sur la solidarité, la dignité et l'unité.