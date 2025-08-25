Madagascar: Solofotahiana Rakotondramanana - Elu président du Syndicat National des Administrateurs Civils

« Make SYNAD Great Again ! » a séduit massivement. Solofotahiana Rakotondramanana succède à Paolo Emilio Raholinarivo à la tête du SYNAD.

Résultat sans appel à l'Espace Rose By-pass le vendredi 22 août 2025, lors de l'Assemblée générale élective du Syndicat National des Administrateurs Civils (SYNAD). Solofotahiana Rakotondramanana, la tête de la liste « Make SYNAD Great Again ! », a remporté la présidence avec 222 voix, contre 101 pour le président sortant, Paolo Emilio Raholinarivo, et sa liste « Les 10 Apôtres ». Sur 714 inscrits, 326 ont voté. 2 bulletins blancs ou nuls ont été décomptés, portant les suffrages valides à 324.

Renouveau

Avec 68,5 % des voix, la victoire de Solofo Rakotondramanana s'impose comme un signal fort, celui d'un désir de renouveau exprimé par une frange mobilisée des administrateurs civils. Certes, le taux de participation reste modéré (45,7 %), mais il révèle une campagne ciblée et efficace.

« Cette victoire est celle des administrateurs qui croient en un SYNAD dynamique et audible », a déclaré le nouveau président à l'issue du scrutin, avant d'ajouter, « Nous oeuvrerons pour restaurer notre influence ! ».

Fair-play

Le succès de la liste « Make SYNAD Great Again ! » repose sur un triptyque, modernisation des outils syndicaux, défense renforcée des intérêts des administrateurs face aux réformes en cours, et volonté de réinstaurer un dialogue constant avec la base.

Un programme qui a visiblement su convaincre. De son côté, Paolo Emilio Raholinarivo a reconnu sa défaite avec fair-play, promettant de « rester engagé » pour les causes du syndicat.

Selon plusieurs observateurs, ce changement de leadership pourrait annoncer un rééquilibrage des forces syndicales au sein de la fonction publique. Le SYNAD version Solofo Rakotondramanana entend bien faire entendre sa voix.