Madagascar: Chronique de Mickey - La bataille des écrans

25 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par M.Ranarivao

Dans l'arène politique malgache, les tenants du pouvoir, d'un côté, ont beau fustigé les internautes qui s'apparentent à l'opposition, allant même les traiter de 6% d'imbéciles ou d'autres noms d'oiseaux plus agressifs mais ils n'ont pas pour autant intérêt à leur laisser le champ de bataille libre.

De l'autre côté, les tenants du clavier qui, soit dit en passant, veulent tous avoir l'appellation (contrôlée ??) « D'influenceurs », sont tous sur les fronts, ils ne ratent pas les moindres faits et gestes impliquant les gens du pouvoir.

Et ils y vont avec leurs salves de critiques en n'y allant pas de mains mortes. Leurs imaginations débordantes frisent parfois la fiction. Ils sont légion dans les rangs et comme dans toute concurrence, chacun y va et tente de singulariser ses compétences distinctives.

Quand l'un joue l'intellectuel posé et distingué avec des allusions savantes, l'autre surfe sur la manière et le jargon sans ménage du charretier et les bonnes mères de famille ont intérêt à faire jouer l'autorisation parentale. En dépit des différences de leurs caractéristiques, ils ont en commun d'avoir la même cible, le pouvoir, à croire qu'ils forment un collectif.

Dans cette affaire de Boeing 777 dont s'honorent les Iraniens et dont ne se décolèrent pas les USA, les amateurs du clavier d'opposition malgaches se frottent les mains parce qu'il y a du grain à moudre.

Ils insistent sur les incohérences voire les incompétences du pouvoir en étalant que la bévue est « grosse comme une maison » et que sans même avoir recours aux gros calibres de la FBI, on ne peut y voir qu'une histoire de gros sous. Mais on y réfléchissant, on sait que parmi nous, il y a des personnes qui ont toujours flirté avec le régime des ayatollahs et qui y ont trouvé des intérêts, ce que tout le monde feint d'ignorer.

