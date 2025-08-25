Madagascar: 2e édition du Festival Botry - Des voiliers traditionnels en compétition

Chaque destination régionale dispose d'un atout particulier lui permettant d'attirer des touristes aussi bien nationaux qu'internationaux.

A Belo-sur-Mer dans la région de Menabe, l'organisation du Festival Botry Soa Fahitse dans sa 2e édition qui s'est tenue la semaine dernière, constitue entre autres un rendez-vous culturel et touristique où des voiliers traditionnels de Vezo dit « botry » entrent en compétition. Cette manifestation touristique et sportive a fait la renommée de la région surtout sur le plan international.

Il s'agit d'un grand carnaval célébrant la culture et la vie communautaire à travers des défilés spectaculaires de ces voiliers traditionnels suivis de visites guidées des plus beaux sites touristiques de la région. L'objectif consiste à mettre en valeur les richesses du patrimoine culturel et touristique de cette région afin d'augmenter le nombre de voyageurs choisissant la destination.

Véritable fête populaire

Cet événement le plus remarquable a duré quatre jours. Chaque boutre mise à l'eau a été repeint et a hissé des voiles arborant les couleurs des partenaires du Festival Botry. Des villageois sont venus nombreux sur le rivage de Belo-sur-Mer pour chanter, applaudir et encourager les rameurs lors de cette grande course de pirogues.

Ce qui a transformé la compétition en une véritable fête populaire et conviviale. Après la mise à l'eau des boutres, un carnaval haut en couleurs a également été organisé dans les rues pour permettre aux communautés locales de s'approprier la fête. Les rues se sont animées de musiques, de danses et de sourires éclatants, portés par la joie des différents participants.

Atout touristique

L'organisation de ce Festival Botry Soa Fahitse dans sa 2e édition constitue un meilleur produit servant à attirer les touristes à choisir la destination régionale de Menabe. Cette région abrite également d'autres sites touristiques qui n'ont rien à envier aux autres. On peut citer, entre autres, l'existence des forêts des baobabs de Kirindy Mitea et de Mahaboboka qui regorgent de nombreuses espèces endémiques de Madagascar.

La mer de couleur vert émeraude avec des plages immaculées et des jardins sous-marins de Nosy Tany Kely constitue également un autre atout touristique incitant les voyageurs à choisir cette destination régionale. Tous ces sites touristiques ainsi que toutes les richesses culturelles de la région ont été mis en avant dans le cadre de ce festival.