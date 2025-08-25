Madagascar: Economie bleue - Vulgarisation de la technique de pêche durable

25 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

Les pêcheurs traditionnels dans la commune rurale de Mahavelona à Foulpointe, district de Toamasina II dans la région Atsinanana ont bénéficié d'un renforcement de capacité dispensé par la direction régionale du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue avec ses partenaires.

En effet, la technique de pêche durable et de préservation des ressources halieutiques est vulgarisée à outrance, et ce, au profit des générations futures. Cette formation porte entre autres sur la sensibilisation des pêcheurs locaux à utiliser des matériels de pêche qui ne détruisent pas les récifs coralliens.

Ces acteurs de la pêche sont également formés en matière de gestion de leurs activités tout en limitant les impacts sur l'environnement. Cette action entre dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) de la société Réfrigépêche Est qui travaille en étroite collaboration avec la direction régionale du ministère de la Pêche et de l'Economie bleue.

Sources de revenus

La vulgarisation de cette technique de pêche durable permet également d'améliorer les sources de revenu de ces pêcheurs traditionnels formés tout en évitant l'épuisement des stocks de ressources halieutiques dans cette zone.

D'aucuns reconnaissent que leurs captures journalières ne cessent de baisser depuis ces dernières années en raison de la surexploitation et des effets néfastes du changement climatique.

La promotion des autres activités génératrices de revenu constitue également une solution alternative visant à aider les communautés côtières à ne pas dépendre uniquement des activités de pêche pour survivre.

