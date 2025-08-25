Madagascar: Administration douanière - Les enjeux de l'IA débattus à l'université d'Antananarivo

Échanges constructifs. La conférence publique organisée avant-hier à l'université d'Antananarivo était une occasion de débattre avec le monde académique sur les enjeux cruciaux liés à la souveraineté des données à l'ère de l'intelligence artificielle.

Dans son intervention, le Directeur général des douanes Ernest Zafivanona Lainkana a rappelé les avancées de la Douane malagasy qui figure parmi les premières administrations publiques à intégrer l'intelligence artificielle dans son programme de modernisation.

Acteur de référence

Portant sur le thème « Souveraineté des données et intelligence artificielle : Enjeux et perspectives », la conférence a vu la participation d'universitaires, chercheurs, étudiants et experts du numérique et s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde de cette administration publique, portée par l'innovation technologique.

« La douane se positionne aujourd'hui comme un acteur de référence en matière de gouvernance numérique. En adoptant des outils de l'IA pour renforcer ses capacités d'analyse, de contrôle et de prévision, elle démontre la voie vers une administration plus agile, transparente et orientée vers la performance et les résultats », a rappelé le Directeur général des Douanes, durant cette conférence qui a également permis d'examiner les défis éthiques, juridiques et techniques que pose la gestion autonome des données publiques, tout en valorisant les initiatives locales et les perspectives de collaboration entre administration et institution de recherche.

Levier d'inspiration

Des experts malgaches et internationaux, des universitaires ainsi que des représentants institutionnels ont pris part aux échanges dans le but de construire une compréhension partagée des transformations en cours.

Cet espace de réflexion a été également un levier d'inspiration pour les futures générations de chercheurs et de décideurs, appelés à penser une souveraineté numérique adaptée aux réalités africaines.

En plaçant les questions de données et d'intelligence artificielle au coeur du débat public, la Douane malagasy a ainsi confirmé son rôle de moteur de l'innovation au sein de l'administration, et son attachement à une modernisation inclusive, souveraine et responsable.

Outre le DG de la douane d'autres intervenants de haut niveau ont également animé les débats. En l'occurrence, Jimmy Vatosoa, Chief of AI, Metalab ESSEC, Dr Rakotomamonjy Paul Mazoto, de CEDIA et Henintsoa Rasoanandrianina,Ingénieure en Recherche et Innovation.