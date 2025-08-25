Une aubaine pour les abonnés de StarTimes. L'entreprise spécialisée dans le secteur de la télévision numérique annonce qu'elle est le diffuseur officiel pour la saison 2025-2026 de plusieurs compétitions majeures de football: LALIGA, la Bundesliga, la ROSHN Saudi League ainsi que la très attendue CarabaoCup.

« Tous les matchs seront diffusés en direct et en intégralité sur les chaînes sportives du bouquet StarTimes : ST World Football, ST Sports Premium, ST Sports Life, ST Sports Arena et ST Sports Focus », précise un communiqué de presse de StarTimes.

« Toujours à l'écoute du public, nous réaffirmons notre engagement envers la communauté malgache en proposant, comme chaque année, les commentaires en langue malgache des plus grands matchs de LALIGA », selon toujours StarTimes. Ces retransmissions exclusives seront diffusées sur UPTV, une chaîne 100 % dédiée aux abonnés StarTimes.

Solaire

StarTimes annonce, par ailleurs, son offre énergétique. En proposant, en parallèle, un système solaire haute performance comprenant une batterie de 5 kiloampères, 4 panneaux solaires de 550 watts, et un inverseur de 5 kilowatts.

« Ce système inclut le panneau H50, une solution hybride et intelligente qui peut être connectée au réseau JIRAMA tout en offrant une gestion à distance grâce à la technologie SMART », précise StarTimes. Un dispositif offre aux utilisateurs une autonomie énergétique tout en assurant une gestion efficace et optimisée de leur consommation.

Ces offres confirment en tout cas le statut de leader de StarTimes dans le domaine de la télévision numérique et des énergies renouvelables en Afrique. Avec une présence dans plus de 30 pays, StarTimes s'engage à offrir un contenu de qualité accessible à tous, tout en investissant dans des solutions technologiques durables pour accompagner le développement des foyers africains.