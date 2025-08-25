Madagascar: Rencontre de la SPSM - 95% des préparatifs finalisés

La grande rencontre nationale de la Solidarité du Personnel de Santé de Madagascar (SPSM) se tiendra à Toamasina du 29 au 31 août 2025. À quelques jours de l'événement, 95% des préparatifs sont déjà achevés, selon les organisateurs. Une mobilisation d'ampleur est attendue, avec la participation de représentants des 23 régions du pays.

Cette troisième édition se distingue par l'élargissement des disciplines sportives en compétition, et par l'introduction de nouvelles activités culturelles et sociales destinées à offrir un moment de répit et de convivialité aux professionnels de santé. Parmi les temps forts annoncés : les compétitions sportives inter-régionales, des animations culturelles et une opération baptisée « un sourire pour nos soignants ».

« Cette édition sera plus riche et plus dynamique que les précédentes », a déclaré Hasina Nirina Rasolondraibe, président national de la SPSM. Pour Sylvie Andriamorasata, présidente de la section Itasy, ces trois jours seront également une opportunité de renforcer l'esprit d'équipe et la solidarité entre collègues.

Continuité des services de santé assurée

Le Secrétaire général de la SPSM, Norbert Timon Randrianasolo, a rassuré que des dispositions ont été prises pour garantir la continuité des services de santé pendant l'événement. Des équipes de relais seront mobilisées dans les hôpitaux et centres de santé pour assurer le bon fonctionnement du système durant cette période. La SPSM entend ainsi allier renforcement des liens professionnels, reconnaissance du métier et bien-être du personnel, tout en maintenant son engagement au service de la santé publique.