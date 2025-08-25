Madagascar: Baccalauréat 2025 - 50,73% de taux de réussite au niveau national

25 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Fin du suspense, hier matin. L'université d'Antananarivo ferme la marche en publiant à son tour, après les cinq autres universités publiques de Madagascar, les résultats du baccalauréat à Antananarivo.

Les résultats du baccalauréat pour la province d'Antananarivo ont été publiés, hier matin, soit deux jours après la séance de délibération. Antananarivo affiche un taux de réussite global de 47,49% ; 45,78% pour le baccalauréat général et 70,32% pour le baccalauréat technique.

Pour rappel, dans les autres provinces, les taux de réussite globaux sont respectivement de 41,79% pour Antsiranana ; 57,98% pour Fianarantsoa ; 59,77% pour Mahajanga ; 55,37% pour Toamasina et 43,15% pour Toliara. Soit un taux de réussite national de 50,73%, en nette baisse par rapport aux 58,86% de 2024.

Recul

Une baisse quasi-généralisée des performances a été observée cette année dans toutes les séries, hormis dans la série C. La note de délibération maintenue à 10/20 explique probablement, du moins en partie, ce recul au niveau des performances au baccalauréat 2025.

Dans les détails, les résultats par série pour la province d'Antananarivo sont respectivement de 72,30% pour la série C, la seule à avoir affiché un taux de réussite plus élevé par rapport à l'année dernière (66,89% en 2024) ;

50,36% d'admis pour la série A1 (53,54% en 2024) ; 48,16% pour la série A2 (54,13% en 2024) ; 63,96% pour la série L (66,83% en 2024) ; 44,71% pour la série D (64,28% en 2024) ; 43,37% pour la série S (67,23% en 2024) ; 58,52% pour la série OSE (65,78% en 2024) ; 72,65% pour le baccalauréat technique (74,58% en 2024).

