Madagascar: Stade Barea Mahamasina - 50% de réduction sur toutes les fournitures scolaires

25 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le stade Barea Mahamasina accueillera l'opération « rentrée mifampitsinjo » du 30 août au 1er septembre 2025, offrant des fournitures scolaires à moitié prix pour alléger la charge des familles à l'approche de la rentrée 2025-2026.

Pour soutenir les parents d'élèves, l'opération « Rentrée mifampitsinjo » se tiendra au Stade Barea Mahamasina du 30 août au 1er septembre. Cet événement permettra aux familles de bénéficier d'une réduction massive de 50% sur toutes les fournitures scolaires, de la maternelle à la terminale.

Cette initiative s'étendra également aux régions, pour que les familles sur l'ensemble du territoire puissent en profiter. Selon la Présidence de la République, les personnes souhaitant bénéficier de cette offre devront se munir de leur carnet « fokontany ». L'événement est placé sous le haut patronage du Président de la République et de son épouse.

Gratuité

En plus de cette aide sur les fournitures, le ministère de l'Éducation nationale réitère que la scolarisation dans les écoles publiques reste gratuite pour les familles les plus démunies. Pour s'inscrire, les parents doivent se rendre au niveau de leur Fokontany.

Une fois la demande effectuée, une descente sur le terrain est organisée avec les responsables de l'école et les représentants des parents d'élèves pour vérifier la situation. Ces mesures visent à encourager les parents à scolariser leurs enfants et à lutter contre l'abandon scolaire. Les autorités espèrent que cette décision aura un impact positif et durable sur le système éducatif malgache.

