Madagascar/Seychelles: Football - Supercoupe des Seychelles - Tigana, Tiana Kely et Pitre triomphent avec Foresters FC

25 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Jean Tigana Hajatiana a, une fois de plus, marqué l'histoire du football seychellois en menant Foresters FC à la victoire en Supercoupe des Seychelles, samedi soir. Face à Cot d'Or, son ancien club, l'équipe de Tigana s'est imposée 3-2 après une prolongation haletante, ajoutant un nouveau trophée à la vitrine déjà bien garnie du joueur malgache. C'est Tigana lui-même qui a donné le ton en ouvrant le score, confirmant son rôle de leader incontesté sur le terrain.

Ce but, décisif dans l'élan de son équipe, illustre de nouveau pourquoi l'ancien pensionnaire de l'académie Ny Antsika est devenu une figure incontournable du football local. Avec ce succès, il porte son total à 7 titres en seulement quatre ans aux Seychelles, et 13 au cumul depuis son arrivée dans l'archipel. Un palmarès qui force le respect.

L'histoire de cette Supercoupe prend une saveur particulière : Tigana, qui avait déjà remporté ce trophée avec Cot d'Or par le passé, a cette fois triomphé contre son ancienne équipe. Une ironie du destin qui n'a pas échappé aux observateurs.

Mais ce n'est pas tout : il partage désormais la pelouse avec son frère, Tina Kely, ancien joueur de l'US Pro, et Pitre, une autre figure bien connue à Madagascar pour ses passages remarqués à Disciple FC et St Anne, notamment lors de la dernière Coupe de Madagascar. Ce trio malgache a brillé de mille feux sous les couleurs de Foresters FC, incarnant la montée en puissance du talent malgache dans le championnat seychellois.

