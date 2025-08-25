Madagascar: « Cours MA - Arbitres élites » - 27 arbitres malgaches dont 6 femmes formés

Madagascar a accueilli le « Cours MA - Arbitres élites », une formation d'envergure visant à rehausser le niveau de l'arbitrage malgache, avec un regard porté sur les compétitions internationales, du 19 au 23 août. Dirigée par un trio d'experts composé de l'instructeur technique EFONG Nzolo Jerome, de l'instructrice physique AYEMOU Ananh Jeanne et d'Athanase Nkibuto, cette initiative a réuni 27 arbitres d'élite, dont 21 hommes et 6 femmes, à la fois arbitres centraux et assistants.

Les participants, triés sur le volet parmi les meilleurs arbitres de Madagascar, ont été sélectionnés selon des critères stricts définis par la FIFA, incluant une excellente condition physique ainsi que des compétences techniques et tactiques de haut niveau.

L'objectif affiché par la Fédération Malgache de Football, à travers son Conseil Central des Arbitres (CCA), est clair : propulser l'arbitrage malgache vers les standards internationaux. « Nous espérons voir des arbitres malgaches officier dans des compétitions prestigieuses comme la CAN ou la Coupe du monde », a déclaré Lay Mein Alexandre, président du CCA.

Au coeur de cette formation, l'accent a été mis sur l'arbitrage moderne, un domaine encore complexe à Madagascar. Les sessions ont permis d'aborder les exigences techniques et les nouvelles pratiques, notamment l'intégration de la VAR (Video Assistant Referee), un outil devenu incontournable dans le football contemporain.

« La Fédération s'engage à adopter la VAR à Madagascar. Nous ne pouvons plus ignorer cette avancée technologique, et nous sollicitons la FIFA pour participer à des formations dédiées », a ajouté Lay Mein Alexandre.