Madagascar: Basket-ball - Anthony Tolliver et Sylvia Fowles à Mahajanga

Après leur passage dans la capitale, les basketteurs américains Anthony Tolliver et Sylvia Fowles ont poursuivi leur tournée à Mahajanga. Cette visite s'inscrit dans une initiative visant à partager leur expérience et à inspirer les jeunes Majungais.

Accompagnés du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson, celui-ci a réaffirmé l'engagement des autorités à promouvoir le sport dans la région. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs responsables locaux ainsi que de nombreux passionnés du ballon orange.

À cette occasion, un nouveau terrain de basket-ball a été inauguré près du bureau de la DRJS Boeny. Ce nouvel espace est destiné à former les jeunes talents et à offrir un cadre de loisirs bénéfique à la population locale. Cette infrastructure a été réalisée grâce au financement du CIAD, sous l'initiative du député Nina.

Ce projet témoigne de la volonté des responsables de soutenir le développement régional par le biais du sport. L'objectif est de faire du basket-ball un vecteur de cohésion sociale et d'épanouissement pour les jeunes, en leur ouvrant des perspectives prometteuses à Mahajanga.