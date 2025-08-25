Afrique: CHAN 2024 - Les Barea croiseront les Soudanais en demi-finale

Les protégés de Rôrô Rakotondrabe se sont qualifiés, pour la deuxième fois consécutive, au Championnat d'Afrique des Nations. Les Barea affronteront le Soudan, tombeur d'Algérie pour cette rencontre, ce mardi, au Benjamin Mkapa Stadium, Dar-es-Salaam, en Tanzanie et sont prêts à aller encore plus loin que la troisième place cette année.

Le tableau des demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 est désormais complet. Madagascar, Maroc, Sénégal et Soudan forment le dernier carré de cette compétition réservée aux joueurs locaux, marquant la fin de la campagne des pays hôtes : Kenya, Tanzanie et Ouganda éliminés en quarts de finale. Les Barea A' de Madagascar, qualifiés pour la deuxième fois consécutive en demi-finale lors de leur deuxième participation, affronteront un défi de taille.

Les Malgaches ont arraché leur billet face aux Harambee Stars du Kenya vendredi dernier, s'imposant 4-3 aux tirs au but après un match nul 1-1 au temps réglementaire. Portés par Tony Randriamanampisoa, ils croiseront le fer avec le Soudan ce mardi 26 août à 17h30, heure locale, au Stade Benjamin Mkapa de Dar-es-Salaam.

Le Soudan, habitué des demi-finales avec trois qualifications en quatre participations, a éliminé l'Algérie dans des conditions similaires (1-1, 4-2 aux tirs au but). Cette rencontre s'annonce comme un duel équilibré entre deux équipes en forme.

En parallèle, la Fédération Malgache de Football célèbre cette performance, offrant une prime de 3000 euros de bonus, les Barea étant assurés d'empocher une prime de 600 000 dollars pour leur accession en demi-finale.

Dans l'autre affiche, le Maroc, vainqueur 1-0 de la Tanzanie, affrontera le Sénégal, qui a dominé l'Ouganda 1-0, mardi à 20h30 au Mandela National Stadium. Sous la houlette de Rôrô Rakotondrabe, les Barea visent désormais à surpasser leur troisième place de 2022, portés par cette dynamique et une récompense financière qui dope leurs ambitions dans ce CHAN 2024.