Madagascar: Maison Sana - Fara Gloum, nouvelle ambassadrice de la marque de maroquinerie EL FARA

La Maison Sana, un atelier spécialisé dans le raphia-crochetage basé dans la capitale depuis 2022 est reconnu sur le marché international pour sa maroquinerie éco-responsable. Ses collections mettent en lumière le savoir-faire traditionnel d'artisans malgaches dans le crochetage du raphia.

L'entreprise met en effet l'accent sur le luxe responsable et désirable, en s'engageant auprès des femmes artisans, en privilégiant les fibres végétales, dont le raphia naturel, et en utilisant des procédés éco-responsables. Leur savoir-faire est reconnu à l'international puisque de grandes marques européennes ont choisi de collaborer avec cet atelier.

Parmi elles, Sanabay Paris, une marque qui privilégie le « slow luxe », c'est-à-dire une production qui va à son rythme, nécessitant entre 40 à 110 heures de travail pour chaque pièce, en prônant la qualité et un design exigeant.

La Maison Sana exporte donc toutes ses productions. Seuls quelques échantillons sont exposés au show-room de l'atelier.

Mais Jean René Rajaonarisoa, le Directeur général de la Maison Sana souhaite inspirer les artisans malgaches dans cette filière, en leur offrant possibilité d'assistance dans chaque étape de création, du dessin au prototypage.

« Il est dommage que les Malgaches ne puissent pas bénéficier eux-mêmes de cette matière première et de tout ce que l'on peut faire avec », déplore-t-il. C'est pour cette raison que la Maison Sana a tenu à présenter officiellement ses chefs-d'œuvre à travers un défilé ce samedi 23 août dernier.

Une trentaine d'accessoires en raphia de l'atelier ont été mis en lumière lors de cet événement. Par ailleurs, la marque EL FARA sera désormais attribuée aux prochaines productions. Elle sera parrainée par Fara Gloum, une artiste malgache qui elle aussi met particulièrement en avant la culture et son identité malgache.

« C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai choisie comme ambassadrice d'EL FARA », confie le Directeur général de la Maison Sana. Le défilé de samedi dernier a été clôturé par un live-cabaret de Fara Gloum. La collaboration se poursuivra aussi dans ce sens entre les deux parties. En effet, la Maison Sana et Fara organiseront également des cabarets périodiques prochainement.