Sénégal: Le pays à l'honneur en Roumanie - Pape Faye et Cheikh Tidiane Gaye distingués pour leur oeuvre culturelle

La ville roumaine de Constanƫa a servi de cadre à une cérémonie de reconnaissance internationale mettant à l'honneur deux éminentes figures culturelles sénégalaises : Pape Faye et Cheikh Tidiane Gaye. Cet événement, a une nouvelle fois, illustré le rayonnement du Sénégal sur la scène mondiale à travers l'art, la poésie et le dialogue interculturel.

Pape Faye, président de l'Association des Comédiens du Sénégal, dramaturge et poète renommé, a été nommé membre titulaire de l'Académie Tomitana. Il s'est également vu décerner le Prix de l'Art Dramatique ainsi que la Couronne d'Ovide, une distinction prestigieuse rendant hommage à son engagement constant en faveur de la promotion de la culture et de la poésie sénégalaises. De son côté, le Professeur Cheikh Tidiane Gaye, président de l'Académie Internationale Léopold Sédar Senghor et membre de plusieurs institutions académiques de renom, s'est vu remettre le Grand Prix de la Constellation Mundus. Ce prix, accompagné de deux statues symboliques représentant William Shakespeare et le grand poète roumain Mihai Eminescu, souligne l'importance de son oeuvre dans le rapprochement des traditions littéraires et culturelles du monde. La cérémonie, présidée par l'Archevêque de Constanƫa, a été marquée par des gestes forts, dont la plantation de dix oliviers au monastère Cassien, symbolisant un message de paix et d'unité porté par les deux intellectuels sénégalais.

Le symposium a également été l'occasion de revenir sur l'héritage philosophique et littéraire de Léopold Sédar Senghor, dont la vision de la « Civilisation de l'Universel » continue d'inspirer les échanges culturels et diplomatiques. Les interventions ont insisté sur le rôle central de la poésie et de l'art comme leviers de paix et de dialogue entre les peuples. Cette double distinction honore non seulement le parcours exemplaire de Pape Faye et de Cheikh Tidiane Gaye, mais consacre aussi la place du Sénégal comme acteur majeur de la diplomatie culturelle mondiale.