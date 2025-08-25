Sénégal: L'expert hydraulicien Lamine Doumbouya sur les avancées du Proged - « Nous sommes à 45% de réalisation »

25 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par LAMINE DIEDHIOU

L'expert hydraulicien Lamine Doumbouya, représentant de l'Agence de Développement Municipal (ADM) et chef du projet PROGEP (Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'Adaptation aux Changements Climatiques), a fait le point sur les actions en cours et les solutions structurelles déployées.

M. Doumbouya a rappelé que le PROGEP, lancé en 2012 et actuellement dans sa deuxième phase (2022-2029), vise à réduire durablement les risques d'inondation dans plusieurs bassins versants de la région dakaroise. « Nous en sommes à près de 45% de réalisation », a-t-il indiqué, précisant que les travaux se concentrent actuellement sur les secteurs de Keur Massar Nord et Sud, ainsi que sur l'exutoire du bassin versant de Mbeubeuss.

Interrogé sur la situation spécifique des quartiers Médinatoul Mounawara et Ucad 4, situés dans le bassin versant du Marigot de Mbao, l'expert a confirmé que ces zones sont bien prises en compte dans le calendrier du projet. « Les travaux y débuteront début 2026. Nous demandons aux populations de patienter, le projet est conçu pour les soulager », a-t-il assuré.

Par ailleurs, une visite du grand ouvrage de drainage de Tivaouane Peulh a permis de constater l'avancement des travaux. Selon les ouvriers rencontrés sur place, le raccordement de cet ouvrage majeur devrait être effectif dans les 72 heures. Cette infrastructure contribuera significativement à atténuer les inondations récurrentes dans le département.

Face aux craintes des habitants après les dernières pluies, M. Doumbouya s'est voulu rassurant : « Même en cas de pluies exceptionnelles, les ouvrages que nous avons mis en place permettent de maîtriser la situation en l'espace d'une journée. » Il a toutefois reconnu que des épisodes pluvieux intenses et successifs dépassant 70 mm peuvent avoir des impacts, mais ceux-ci sont désormais contenus.

Alors que la saison des pluies se poursuit, les équipes restent mobilisées pour anticiper les prochaines averses, notamment celles attendues en septembre. Grâce à une combinaison de pompes haute capacité et de canalisations gravitaires, le PROGEP vise à protéger durablement les populations et à améliorer leur cadre de vie.

