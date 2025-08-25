Sénégal: Inondations à Keur Massar - Médinatoul Mounawara et UCAD 4 en plein calvaire

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la commune de Keur Massar Sud, ont fini de provoquer des inondations sans précédent dans les quartiers de Médinatoul Mounawara et de l'Université Cheikh Anta Diop 4 (UCAD4). Les habitants ont vécu des moments de cauchemar, contraints pour certains de quitter leurs domiciles submergés par les eaux. Les dégâts matériels sont considérables ; l'odeur nauséabonde des eaux usées et des fosses septiques débordées envahit l'air. Les espoirs se tournent désormais vers le PROGEP2 (Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'Adaptation aux Changements Climatiques), un projet d'envergure dont le démarrage est prévu en 2026. De même, le majestueux ouvrage de Tivaouane Peulh, actuellement en cours de finition, suscite l'optimisme. Son raccordement prévu mardi devrait permettre le drainage des eaux vers la mer via une canalisation gravitaire.

Suite aux fortes précipitations qui se sont abattues sur la capitale sénégalaise la semaine dernière, une visite de terrain a été organisée dans les quartiers régulièrement touchés par les inondations, notamment Médinatoul Mounawara et Ucad 4 entre autres. Situés entre Auchan, la cité ASECNA et la SEDIMA, Médinatoul Mounawara et UCAD 4 donnent l'image de quartiers abandonnés. Les rues, désertes, sont couvertes de flaques stagnantes. La grande mosquée Diaka Ibadou elle-même est encerclée par les eaux usées.

« Le quartier est submergé, nous vivons dans une zone basse. À chaque pluie, l'eau stagne faute d'assainissement », déplore Raphaël Ndione, trésorier de l'association du quartier. Avec ses voisins, il a pris l'initiative de lever des cotisations pour financer des travaux de fortune et faciliter l'écoulement des eaux.

Chaque hivernage, le scénario se répète, transformant Keur Massar en zone sinistrée. Si les promesses de l'Agence de Développement Municipal (ADM) suscitent encore l'espoir, leur mise en oeuvre, prévue à l'horizon 2026, semble bien lointaine pour des habitants déjà éprouvés.

« Nous lançons un appel pressant à l'État. Il faut agir vite, car nos familles ne peuvent plus supporter ces inondations », plaide Raphaël Ndione. Ces deux quartiers aujourd'hui fantômes se chevauchent, la circulation y est quasiment impossible. La route menant au rond-point Gouye Gui est pour sa part impraticable, et même les véhicules les plus robustes ne peuvent s'y aventurer.

Face à cette situation critique, les populations se sont organisées. M. Raphaël Ndione, trésorier général de l'association du quartier Médinatoul Mounawara, témoigne : « Avant l'hivernage, on s'était organisé. On a cotisé, amené des engins, déblayé les gravats pour faciliter l'écoulement des eaux. » Grâce à ces efforts communautaires, la situation a été partiellement maîtrisée cette année, mais l'attente de l'intervention étatique se fait longue.

Le problème reste structurel : la zone est basse, le système d'évacuation des eaux est paralysé, et la présence d'un péage voisin bloque le ruissellement naturel vers la forêt de Mbao. La nappe phréatique, saturée, continue de rejeter de l'eau, aggravant les inondations.

L'absence des autorités locales dénoncée

Malgré les efforts faits par es populations, le drame reste quotidien. « Cela fait plus de quinze ans que nous vivons ce calvaire. Beaucoup de familles ont abandonné leurs maisons pour louer ailleurs. C'est insupportable pour des pères de famille aux revenus modestes », témoigne M. Ngom, adjoint au commissaire aux comptes de l'association. Les habitants regrettent aussi le manque de présence des autorités municipales : « Même si le maire n'a pas de moyens, sa présence morale aurait pu nous réconforter », insiste un résident. Et d'insister : « On ne voit pas la mairie. On n'a jamais vu la mairie venir nous consoler, nous soutenir moralement ». Un sentiment d'abandon persiste, malgré les contacts établis avec l'Agence de Développement Municipal (ADM) dont l'approche se veut participative et inclusive. Car le projet est aux populations. Elles ont leur mot à dire.

Un espoir nommé PROGED 2 et Tivaouane Peulh

Les espoirs se tournent désormais vers le PROGED 2, un projet d'envergure dont le démarrage est prévu en 2026. De même, le majestueux ouvrage de Tivaouane Peulh, actuellement en cours de finition, suscite l'optimisme. Son raccordement prévu mardi prochain devrait permettre le drainage des eaux vers la mer via une canalisation gravitaire. L'ouvrage est une avancée majeure : « La canalisation gravitaire permettra de réduire considérablement les stagnations d'eau dans la zone. Mais il faudra un suivi rigoureux et des travaux complémentaires dans les quartiers bas de Médinatoul Mounawara et UCAD 4 pour que la solution soit durable. » soutient l'hydraulicien Doumbouya. Qui relève par ailleurs que « nous travaillons à la réalisation des ouvrages : bassin de rétention d'eau et Une canalisation, deux mètres de large et d'une longueur de 2 kilomètres pour drainer les eaux vers de la forêt de Mbao ». Sur place, les ouvriers s'activent sans relâche, sept jours sur sept, pour achever ce projet vital. Selon l'expert hydraulicien, cette infrastructure est cruciale pour désengorger les zones inondables et offrir une solution durable.

Parcelles Assainies : Un modèle pour l'avenir ?

Une tournée dans les Parcelles Assainies de Keur Massar montre en effet que des solutions existent : canalisations et pavages adaptés pourraient être reproduits à Médinatoul Mounawara et UCAD 4. Les habitants espèrent que les projets en cours sauront s'en inspirer. Ici, la situation est moins catastrophique. Les stigmates des inondations sont moins perceptibles. Contrairement à Médinatoul Mounawara et UCAD 4.

La dernière étape de notre visite de terrain nous mène à Tivaouane Peulh où l'espoir renaît : un nouvel ouvrage hydraulique y est en cours d'achèvement. Les ouvriers y travaillent sans relâche à la mise en place d'une canalisation gravitaire destinée à drainer les eaux pluviales vers la mer.