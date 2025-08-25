Sénégal: SONACOS - 140 milliards injectés pour un redressement incertain

Entre 2018 et 2023, l'État du Sénégal a consacré près de 140,2 milliards de francs CFA au soutien de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA), a annoncé, à Dakar, le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Boubacar Kamara.

Cette mobilisation financière illustre la volonté des pouvoirs publics de sauver un acteur stratégique de l'économie nationale. Depuis sa reprise par l'État, consécutive à une privatisation jugée infructueuse, la SONACOS, dont l'État détient 99,9 % du capital, peine toutefois à retrouver sa compétitivité. Lors du conseil interministériel consacré à sa relance, présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko, vendredi dernier, il a été rappelé que l'entreprise a enregistré, au titre des exercices 2023 et 2024, des pertes cumulées de 33 milliards de francs CFA. Cette situation a conduit à un affaiblissement préoccupant de sa structure financière, marquée par des capitaux propres négatifs de 9,5 milliards de francs CFA.

Face à cette crise persistante, le gouvernement entend maintenir et intensifier son appui afin de mettre en œuvre, dès 2026, un plan opérationnel destiné à assurer le redressement de l'entreprise. L'objectif est de restaurer le rôle de la SONACOS comme première industrie nationale de transformation, garante de l'approvisionnement du marché intérieur en produits de qualité et en quantité suffisante. La stratégie de l'État projette qu'à l'horizon 2031, la SONACOS atteigne une autonomie de financement, lui permettant de prendre en charge ses campagnes de commercialisation agricole et de générer des dividendes au bénéfice de ses actionnaires.

Le gouvernement souligne en outre l'importance de cette société dans la réalisation du nouveau référentiel des politiques publiques, en particulier dans le cadre de l'Agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, qui érige la souveraineté alimentaire et la transformation industrielle en priorités nationales. Toutefois, la note officielle met en garde : la persistance de difficultés opérationnelles et financières, héritées de gestions antérieures, compromet encore la pérennité de ce fleuron de l'économie sénégalaise. La capacité de la SONACOS à surmonter ces défis déterminera non seulement son avenir, mais également sa place dans le tissu économique et social du pays.