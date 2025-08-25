Après plus de quinze mois de réserve, le Fonds Monétaire International (FMI) a décidé de renouer avec le Sénégal, marquant ainsi une étape décisive dans la trajectoire économique du pays. Cette suspension, motivée par la transition politique et l'incertitude budgétaire qui l'a accompagnée, traduisait la prudence d'une institution attachée à la clarté des orientations stratégiques des États partenaires. Aujourd'hui, le FMI choisit de réaffirmer son accompagnement, en témoignant de la confiance qu'il place dans la nouvelle gouvernance sénégalaise.

En marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique, a confirmé l'engagement du Fonds : « Le FMI est disposé à soutenir le Sénégal et à mobiliser toutes les ressources nécessaires. » Cette déclaration s'inscrit dans un contexte où une mission technique est actuellement déployée à Dakar afin d'évaluer l'état des finances publiques et de préparer les contours d'un nouvel accord.

Ce retour du FMI dépasse la simple assistance financière : il constitue un signal politique fort, destiné à rassurer les marchés, à crédibiliser la politique budgétaire du gouvernement et à renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux. L'appui de l'institution de Bretton Woods est, en effet, perçu comme une garantie de discipline macroéconomique et de viabilité des réformes structurelles, éléments indispensables pour attirer durablement les capitaux privés.

Dans cette perspective, le Sénégal entend mettre à profit ce regain de confiance pour accélérer la mise en œuvre de projets prioritaires : modernisation des infrastructures, dynamisation du secteur agricole et aménagement urbain. L'objectif est double : répondre aux besoins immédiats de la population tout en posant les bases d'une croissance inclusive et soutenable.

Ainsi, la réactivation du partenariat avec le FMI ne se réduit pas à un simple soutien financier ; elle consacre une reconnaissance internationale du potentiel économique du Sénégal et de la volonté de ses autorités de conjuguer rigueur budgétaire et ambition de développement.

La Banque mondiale, représentée par Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (SFI), a présenté son programme global au Sénégal. Les échanges ont notamment mis en avant l'urgence de développer de nouvelles zones d'habitation en périphérie de Dakar pour désengorger la capitale et reloger les populations vivant dans des zones précaires. L'agriculture et les infrastructures figurent également parmi les priorités. La question des partenariats public-privé (PPP) a occupé une place centrale dans les discussions. Objectif : transférer au secteur privé la gestion de certains actifs publics, tout en bénéficiant de l'appui technique et financier du Groupe de la Banque mondiale, afin de renforcer l'efficacité des investissements et de réduire la charge budgétaire de l'État.

Le Président Faye a également reçu le président de la JICA, avec qui il a salué la solidité d'un partenariat ancien et productif. Le Chef de l'État a insisté sur ses attentes vis-à-vis des entreprises japonaises et réaffirmé les efforts entrepris par son gouvernement pour stimuler la croissance et attirer davantage d'investissements. Enfin, le maire de Yokohama, Takeharu Yamanaka, a échangé avec le Président sur les perspectives de coopération décentralisée, notamment dans la gestion de l'eau, des déchets, l'aménagement urbain et la formation professionnelle.