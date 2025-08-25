Sénégal: Matam-inondations - L'État promet des ouvrages structurants pour mettre fin aux inondations

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé samedi 23 août 2025 une série de mesures destinées à apporter une réponse structurelle et durable aux inondations qui frappent de nombreuses localités du pays. Cette déclaration a été faite lors d'une visite de terrain à Thilogne, en compagnie de plusieurs directeurs généraux de son département, des autorités administratives et des élus locaux.

Thilogne, dans le Fouta, paie depuis plusieurs années un lourd tribut aux ravinements. Deux énormes ravins traversent la commune, provoquant à chaque saison des pluies des effondrements de maisons, l'arrachage d'arbres et la destruction d'infrastructures. La circulation en est également perturbée, exposant quotidiennement les habitants à de graves dangers.

Face à cette situation, le ministère, en collaboration avec le génie militaire, a adopté des solutions temporaires visant à ralentir les écoulements d'eau et à limiter leur vitesse, notamment par l'implantation de ralentisseurs hydrauliques. Mais les dégâts cumulés des années passées rappellent l'urgence de mettre en place des ouvrages de protection robustes.

« Nous avons constaté les travaux en cours. Les endiguements se feront dans les règles de l'art avec les moyens et outils appropriés, afin que les eaux qui arrivent dans la ville ne continuent pas d'agresser les flancs et les parois constitués de sol meuble », a expliqué le ministre.

Il a notamment annoncé la construction d'une digue de protection de deux kilomètres autour de la ville, destinée à contrer la remontée des eaux. Ces travaux seront combinés avec d'autres interventions de stabilisation des ravins, afin de sécuriser durablement la commune.

En présence du maire, Mamadou Elimane Kane, Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur « la nouvelle démarche de gouvernance », reposant sur l'écoute et la prise en compte des doléances des populations. « Nous allons sortir des réponses d'urgence pour aller vers des projets structurants à long terme », a-t-il assuré, avant d'ajouter : « Cela prendra le temps nécessaire car il nous faut faire des travaux sérieux, de grande envergure, plus structurants pour le long terme. Il s'agit de corriger des manquements de 60 ans d'existence. »

Le ministre a également cité d'autres zones du Fouta affectées par les intempéries, comme Dembancané et Lobaly, où des dispositions ont été prises avec l'Agéroute pour réparer des routes fortement dégradées.

De l'eau, source de vie plutôt que de catastrophe

Pour Cheikh Tidiane Dièye, la nouvelle politique de l'État consiste à transformer l'eau de ruissellement en opportunité : « L'eau ne devra plus être une source de catastrophe pour nos populations. Nous allons l'utiliser et la retenir là où elle doit être, afin de la stocker le plus longtemps possible et générer des activités agricoles, pastorales et halieutiques. »

Enfin, il a transmis aux habitants les salutations du président de la République et du Premier ministre, tout en réaffirmant « l'engagement de l'État à renforcer l'anticipation et la prévention, en plaçant l'écoute des communautés au centre de l'action publique, afin d'assurer la sécurité des familles et la protection des biens ».

Pour conclure, il a rappelé la volonté des nouvelles autorités de rompre avec une logique de dépenses sans résultats : « Il ne s'agit pas seulement de compter des centaines de millions ou des milliards mobilisés chaque année pour dépenser sans qu'on voie les résultats. Il faut de l'efficience pour résoudre les problèmes. »