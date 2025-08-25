Ile Maurice: Ramgoolam va-t-il désamorcer conflit ouvert la bombe à la Banque centrale ?

Le retour du Premier ministre au pays provoque une intensification des rumeurs et des informations non confirmées dans les milieux politiques. La Banque de Maurice (BoM) cristallise à elle seule plusieurs de celles-ci.

Des sources gouvernementales affirment qu'une solution aurait été trouvée pour mettre fin au conflit ouvert entre le gouverneur, Rama Sithanen, le First Deputy Governor, Rajeev Hasnah, et le Second Deputy Governor, Gérard Sanspeur.

Ce dernier aurait constitué des dossiers contre Rama Sithanen et Rajeev Hasnah, alors que ceux-ci auraient également formulé des charges contre Sanspeur pour fautes professionnelles.

On évoque aussi la possibilité qu'un ancien ministre atterrisse à la BoM Tower et que le gouverneur actuel soit appelé à se consacrer uniquement à la Financial Services Commission.

Cette éventualité est démentie avec force par le camp pro-Sithanen au sein du Parti travailliste, qui maintient que Sithanen avait tenu le Premier ministre informé des incidents à la BoM et que celui-ci lui apporterait son soutien. Autre dossier chaud : le partenariat stratégique d'Air Mauritius. Les discussions avec Qatar Airways auraient progressé, laisse-t-on entendre du côté de l'Hôtel du gouvernement.