Ile Maurice: «Les Mascareignes», le nouvel ATR 72-600 d'Air Mauritius, en route pour Rodrigues

25 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

«Les Mascareignes», le nouvel ATR 72-600 d'Air Mauritius, effectuera son premier vol commercial vers Rodrigues ce lundi 25 août à 7 h 50 (MK 120). Arrivé à Maurice le vendredi 22 août, cet appareil remplace un ATR 72-500 au sein de la flotte régionale. Immatriculé 3B-NCU, il a effectué plusieurs escales avant d'atterrir sur l'île, passant par Toulouse Francazal, Athènes, Louxor, Djeddah et Nairobi.

L'ATR 72-600 dispose de 70 sièges et d'une cabine plus spacieuse et silencieuse, avec un éclairage amélioré et une climatisation optimisée. L'avion peut également transporter du fret et assurer des évacuations médicales, y compris le transport sur civières.

Rappelons que d'ici la fin septembre, la compagnie prévoit de recevoir un troisième ATR 72-600, portant sa flotte régionale à trois ATR 72-600 et un ATR 72-500, afin de renforcer ses opérations sur les lignes régionales et les courts trajets.

