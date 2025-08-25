Afrique de l'Ouest: Fleuve Gambie - Trois stations hydrométriques en baisse, une en légère hausse

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée ce lundi 25 août par une baisse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou, Mako et Simenti, et par une hausse de 3 cm au niveau de la station hydrométrique de Gouloumbou.

Le bulletin hydrologique et la note d'information émis par la Brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou révèlent qu'au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce lundi matin à 08 h 00 est de 7,60 m contre 7,57 m le 24 août 2025 à 08 h 00, avec une légère tendance à la hausse de 3 cm, alors que la cote d'alerte à ladite station est de 12 mètres.

À Kédougou, il a été noté une baisse du plan d'eau de 61 cm ce lundi matin à 08 heures par rapport à celui du 24 août à 08 h, et une baisse de 71 cm le 24 août 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 23 août à 08 h, soit une amplitude de fluctuation de 132 cm durant les dernières 48 heures.

Le document renseigne aussi qu'à Kédougou, la hauteur d'eau notée ce lundi matin à 08 h 00 est de 3,98 m contre 4,59 m le 24 août 2025 à 08 h 00, loin de la cote d'alerte qui est de 7 mètres.

« Au niveau de la station de Mako, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 4,03 m contre 4,39 m le 24 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la baisse de 36 cm. Il faut rappeler que la cote d'alerte à la station de Mako est de 6 mètres. Au niveau de la station de Simenti, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 7,81 m contre 7,93 m le 24 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la baisse de 12 cm. La cote d'alerte à la station de Simenti est de 13 mètres », rappelle en outre le bulletin hydrologique.