Sénégal: Inondations - L'ONAS intensifie ses opérations dans plusieurs villes du pays

Les équipes de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) sont sur le terrain depuis ce week-end pour accélérer l'évacuation des eaux de pluie qui continuent de perturber la vie quotidienne dans plusieurs localités du pays. Du centre religieux de Touba à la capitale Dakar, en passant par Tivaouane, Saint-Louis, Diourbel et Fatick, les interventions se multiplient pour réduire les risques liés aux inondations. Le bulletin des inondations du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement retrace toutes ces actions.

Touba : deux systèmes à plein régime

Dans la ville sainte de Touba, deux dispositifs d'évacuation fonctionnent simultanément : Keur Niang-Pofdy et Keur Niang-Darou Rahman d'une part, et Nguélémou-Keur Kabb d'autre part. Ensemble, ils atteignent un débit de 8.320 m³/heure, de quoi absorber les eaux drainées par les ouvrages et celles pompées par les camions et petites motopompes mobilisées dans les quartiers non desservis par les réseaux.

Tivaouane : phase décisive à l'approche du Gamou

À Tivaouane, la cité religieuse se prépare au Gamou. Ce dimanche, 30 camions pompeurs ont été déployés par l'ONAS et l'Association des vidangeurs. Arrivés dans la ville vers 13 heures, ils ciblent en priorité les zones de Keur Khally et du Carrefour route de Mboro. En parallèle, le pompage du bassin de PAM entre dans une phase cruciale pour assainir les lieux avant l'événement religieux.

Saint-Louis : une pompe supplémentaire à Tableau Walo

Dans la capitale du Nord, c'est le quartier Tableau Walo qui a retenu l'attention des techniciens. Une pompe de 150 m³/heure a été installée, avec un système de flexibles de un kilomètre. Cette mesure, recommandée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, devrait réduire significativement la stagnation des eaux dans les rues et aux abords des habitations.

Diourbel : drainage en cours à Roukou Bou Sew et Ngolomit

À Diourbel, le dispositif de drainage prend forme dans deux zones critiques.

À Roukou Bou Sew, une pompe de 1.000 m³/heure est déjà installée avec 1,5 km de conduites reliées au bassin de Kambi Souf.

À Ngolomit, les équipes procèdent à la mise en place d'une pompe de 600 m³/heure, reliée à une conduite de 600 mètres, également orientée vers Kambi Souf.

Fatick : une remise en service attendue

À Fatick, le système de drainage résiste grâce aux travaux de curage et de réhabilitation. Toutefois, la deuxième pompe de la station Darel, tombée en panne, devrait être remise en service ce 25 août, ce qui renforcera la capacité d'évacuation de la ville.

Dakar : plusieurs stations déjà libérées

Dans la capitale, plusieurs zones sont désormais asséchées : Thiaroye, Hamo 5, Djounkhop, Philippe Maguilène Senghor, Unité 22, Grand Médine, Unité 13 des Parcelles Assainies et SP Dakar-1.