Sénégal: Après le premier cas de Mpox - Les autorités sanitaires appellent à la sérénité

La variole du singe ou Mpox a été enregistrée au Sénégal vendredi dernier, selon un communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale (Msas). Le directeur de la Prévention, Dr Mamadou Ndiaye appelle à la sérénité, affirmant que cette maladie bien que contagieuse peut être guérie.

Dans un communiqué officiel, largement partagé dans la presse et sur les réseaux sociaux, le ministère de la Santé et de l'Action sociale (Msas) a confirmé, le 22 août 2025, la positivité d'un prélèvement effectué de la variole du singe ou Mpox sur un ressortissant étranger entré dans le pays, le 19 août. Le directeur de la Prévention, Dr Mamadou Ndiaye, indique que le patient diagnostiqué vendredi dernier, a été admis au Service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar, le 21 août.

Il précise que son état clinique est jugé stable et qu'il bénéficie d'une prise en charge conforme aux protocoles sanitaires, soulignant que le Ministère de la santé avait déclenché des mesures de prévention pour éviter toute propagation et invite les populations à rester sereines, à suivre les recommandations médicales et à se consulter en cas de signes suspects.

Le directeur de la prévention indique que vingt-cinq cas contacts ont été répertoriés. « Pour l'instant, on a eu à répertorier environ 25 cas contacts. Mais il est bon de préciser qu'ils ne sont pas des malades. Ils ont rencontré le cas, soit partagé un moyen de transport, soit dîné ensemble ou bien passé la journée ensemble. On doit les suivre pendant au moins 21 jours pour voir s'ils n'ont pas développé la maladie. Le suivi peut même se faire au téléphone », a-t-il précisé.

Selon le directeur de la Prévention Dr Mamadou Ndiaye, le Mpox est une maladie d'origine animale (zoonose) qui peut aller jusqu'à contaminer la personne soit par contact étroit, soit par la consommation de la viande infectée mal cuite, les sécrétions, les éternuements, la salive, le contact sexuel. M. Ndiaye indique qu'une fois la personne contaminée, la transmission devient interhumaine. « C'est une maladie virale. Entre 6 et 21 jours, la personne va développer les premiers signes de la maladie : fièvre, gonflement des ganglions, maux de tête, mal de gorge, des douleurs articulaires, syndromes infectieux, les éruptions sur la peau avec des boutons qui apparaissent sur le visage », énumère Dr Mamadou Ndiaye, ajoutant que les vésicules contiennent des liquides qui vont libérer des sécrétions. D'après lui, « la maladie se guérit mais se contamine rapidement ». Dr Mamadou Ndiaye indique que cette maladie peut engendrer une épidémie. « Ceux qui accompagnent une personne morte de Mpox doivent se protéger », conseille-t-il. Le Mpox peut évoluer aussi vers la guérison si la personne se fait traiter normalement.

D'ailleurs, pour ce qui est du traitement, Dr Ndiaye conseille de traiter les symptômes, précisant qu'on ne peut pas « agir sur le virus en tant que tel, car c'est une maladie virale ». « Il faut des conseils de santé publique pour les mesures prophylactiques par rapport à tout ce qui est rassemblement, contact pour limiter la chaine de contamination ; le malade doit être isolé, les personnes qui la soignent doivent se protéger pour ne pas transmettre la maladie », déclare le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale.