Sénégal: Dr Mamadou Dieng - « La région de Diourbel est dans la zone rouge » (2/6)

Ayant reçu l'Association des journalistes en santé, population et développement, en caravane dans la région de Diourbel, le directeur régional de la santé dans cette partie centrale du pays, Dr Mamadou Dieng, a annoncé une situation alarmante de malnutrition dans la zone. Diourbel dépasse largement la moyenne nationale. « Les données de la dernière enquête menée par nos services ont montré que le taux de prévalence de la malnutrition aiguë à Diourbel est de 17,1 % dans toute la région, soit deux points au-dessus de la moyenne nationale (10 %). C'est ce qui explique qu'elle soit classée en zone rouge », a déclaré Dr Mamadou Dieng.

Il précise également que : « l'insuffisance pondérale touche 22 % des enfants contre 16 % au niveau national. Le retard de croissance atteint 17 % contre 14,3 %. Pour l'allaitement maternel exclusif, la région est en deçà de trois points avec un taux de 34 %, dépassant largement la moyenne nationale qui est de 30 % », a-t-il indiqué pour illustrer la gravité du phénomène dans la région.

Dr Dieng affirme que la situation nutritionnelle à Diourbel est révélatrice et préoccupante, et qu'il est urgent de trouver des solutions pour lutter contre ce fléau. À cet effet, il estime que la collaboration entre les partenaires techniques et financiers, les autorités locales et les communautés est essentielle pour atteindre les objectifs. « Actuellement, nous avons ciblé la tranche d'âge de 6 à 11 mois. Mais nous sommes en train de mener un plaidoyer pour pouvoir enrôler un plus grand nombre d'enfants jusqu'à l'âge de deux ans, afin de les sauver de la malnutrition », a-t-il annoncé.

Par ailleurs, Dr Dieng informe que 50.888 enfants âgés de 0 à 11 mois sont atteints de malnutrition aiguë dans les quatre districts de la région : Diourbel, Touba, Mbacké et Bambey. « Pour la tranche 6-11 mois, nous en comptons 40.358 en 2025. Pour la tranche 0-59 mois, la région compte 284.555 enfants. Et pour la tranche 6-59 mois, nous en avons 336 542. Concernant la tranche 12-59 mois, nous sommes à 234 011 enfants », a-t-il expliqué.