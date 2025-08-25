Tunisie/Liberia: Blessures et incertitudes avant les matchs de qualification - Sami Trabelsi annoncera sa liste vendredi

25 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le sélectionneur national Sami Trabelsi s'apprête à annoncer, vendredi 30 août, la liste des joueurs convoqués pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 contre le Liberia et la Guinée équatoriale.

Plusieurs blessures inquiètent le staff technique. Elyes Chaâlali, joueur de Copenhague, est absent depuis le 8 août en raison d'une blessure aux ischio-jambiers et a manqué quatre rencontres consécutives. Ali Abdi, de l'OGC Nice, n'a pas encore débuté la saison en Ligue 1 à cause d'une blessure musculaire qui l'a empêché de jouer quatre matchs entre le championnat et les qualifications pour la Ligue des Champions.

En Allemagne, Elyes Skhiri n'a pas été aligné par le coach Dino Toppmöller lors du match de coupe du 17 août et du match de championnat du 23 août. Après la rencontre contre Brême, il a été confirmé que le joueur souffrait d'une blessure au genou et ne serait pas disponible pour les prochaines rencontres.

L'attaquant Louay Ben Farhat, évoluant en 2e division allemande avec Karlsruhe, sera également absent de la sélection tunisienne après s'être blessé au pied face à Braunschweig. Sa convalescence devrait durer au moins cinq semaines.

Malgré ces incertitudes, Sami Trabelsi devrait dévoiler sa liste complète des joueurs convoqués vendredi 30 août.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.