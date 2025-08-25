Tunisie: Pénurie de médicaments - Le ministère de la Santé préconise une meilleure gestion des ordonnances

Le ministère de la Santé a affirmé, dans un communiqué, avoir mis en place un plan national pour assurer l'approvisionnement continu en médicaments essentiels et faire face aux pénuries ponctuelles qui peuvent survenir sur le marché.

Le communiqué précise que le ministre de la Santé, le Dr Moustapha Ferjani, a présidé, hier vendredi 22 août 2025, une réunion de travail consacrée au suivi de ce dossier sensible. Un ensemble de mesures concrètes a été approuvé, notamment la création d'une plateforme d'alerte précoce à la Pharmacie centrale pour signaler tout risque de rupture de stock.

Les fabricants de médicaments seront également tenus de déclarer régulièrement leurs stocks. Ces mesures s'accompagnent d'un renforcement de la coordination avec les laboratoires en cas de perturbations de la production et du lancement d'une campagne nationale de sensibilisation à l'importance de l'utilisation des médicaments génériques.

Le ministère de la Santé a appelé les médecins et les pharmaciens à s'appuyer sur les données nationales pour la prescription des médicaments et à rationaliser leur consommation. Une sensibilisation accrue des citoyens à la bonne utilisation des médicaments est également encouragée.

Le ministère a souligné que ce plan vise à garantir le droit des citoyens d'accéder aux médicaments essentiels en toutes circonstances et à éliminer définitivement le phénomène des ruptures de stock, qui a perturbé le système de santé par le passé.