Tunisie: Pénurie de médicaments - Le ministère de la Santé préconise une meilleure gestion des ordonnances

25 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Santé a affirmé, dans un communiqué, avoir mis en place un plan national pour assurer l'approvisionnement continu en médicaments essentiels et faire face aux pénuries ponctuelles qui peuvent survenir sur le marché.

Le communiqué précise que le ministre de la Santé, le Dr Moustapha Ferjani, a présidé, hier vendredi 22 août 2025, une réunion de travail consacrée au suivi de ce dossier sensible. Un ensemble de mesures concrètes a été approuvé, notamment la création d'une plateforme d'alerte précoce à la Pharmacie centrale pour signaler tout risque de rupture de stock.

Les fabricants de médicaments seront également tenus de déclarer régulièrement leurs stocks. Ces mesures s'accompagnent d'un renforcement de la coordination avec les laboratoires en cas de perturbations de la production et du lancement d'une campagne nationale de sensibilisation à l'importance de l'utilisation des médicaments génériques.

Le ministère de la Santé a appelé les médecins et les pharmaciens à s'appuyer sur les données nationales pour la prescription des médicaments et à rationaliser leur consommation. Une sensibilisation accrue des citoyens à la bonne utilisation des médicaments est également encouragée.

Le ministère a souligné que ce plan vise à garantir le droit des citoyens d'accéder aux médicaments essentiels en toutes circonstances et à éliminer définitivement le phénomène des ruptures de stock, qui a perturbé le système de santé par le passé.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.