Afrique du Nord: La Tunisie participe à un exercice régional de simulation de crise sanitaire

La Tunisie a récemment participé au Caire à l'exercice régional de simulation (SIMEX). Cet exercice, qui a également réuni l'Égypte, le Soudan et la Libye, visait à renforcer la coopération transfrontalière en matière de mouvement de population et d'accès aux soins de santé, comme l'a indiqué l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans un communiqué publié ce lundi.

Organisé par l'OMS en collaboration avec plusieurs autres organisations, dont l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), cet exercice a pour but de renforcer les capacités des professionnels de la santé à offrir des soins efficaces aux populations les plus vulnérables.

Cette formation est une étape clé pour soutenir les efforts nationaux et régionaux visant à bâtir un système de santé plus résilient et inclusif. Elle doit garantir l'accès aux services de santé pour les groupes les plus fragiles et protéger les communautés contre les risques d'épidémies.