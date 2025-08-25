Tunisie: Lotfi Riahi - La standardisation de la liste des cahiers scolaires a réduit les dépenses de 30 %

Le président de l'Organisation tunisienne d'orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a déclaré ce lundi 25 août 2025, que la décision du ministère de l'Éducation de standardiser la liste des cahiers scolaires a contribué à une réduction des coûts de 30 % par rapport à l'année précédente. Il a souligné l'importance de rationaliser la consommation, notamment parce que le prix d'un cahier de luxe peut atteindre 25 dinars.

Intervenant dans l'émission « Youm Saïd », Riahi a appelé à ce que les manuels et cahiers subventionnés soient disponibles en un seul pack afin d'éviter la vente liée. Il a précisé que le prix du cahier subventionné de 48 pages est fixé à 930 millimes et celui de 72 pages à 1400 millimes.

Dans le même contexte, il a indiqué que l'organisation se mobilisera pour exiger la standardisation du reste des fournitures scolaires, comme les sacs, les blouses et les vêtements. Il a également insisté sur l'importance de consommer les produits tunisiens, soulignant que les importations massives et le marché parallèle ont nui à l'économie du pays.

Riahi a également demandé une plus grande implication de leur organisation et une augmentation du nombre d'organisations actives dans la défense des consommateurs.