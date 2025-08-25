Tunisie: Lotfi Riahi - La standardisation de la liste des cahiers scolaires a réduit les dépenses de 30 %

25 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le président de l'Organisation tunisienne d'orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a déclaré ce lundi 25 août 2025, que la décision du ministère de l'Éducation de standardiser la liste des cahiers scolaires a contribué à une réduction des coûts de 30 % par rapport à l'année précédente. Il a souligné l'importance de rationaliser la consommation, notamment parce que le prix d'un cahier de luxe peut atteindre 25 dinars.

Intervenant dans l'émission « Youm Saïd », Riahi a appelé à ce que les manuels et cahiers subventionnés soient disponibles en un seul pack afin d'éviter la vente liée. Il a précisé que le prix du cahier subventionné de 48 pages est fixé à 930 millimes et celui de 72 pages à 1400 millimes.

Dans le même contexte, il a indiqué que l'organisation se mobilisera pour exiger la standardisation du reste des fournitures scolaires, comme les sacs, les blouses et les vêtements. Il a également insisté sur l'importance de consommer les produits tunisiens, soulignant que les importations massives et le marché parallèle ont nui à l'économie du pays.

Riahi a également demandé une plus grande implication de leur organisation et une augmentation du nombre d'organisations actives dans la défense des consommateurs.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.