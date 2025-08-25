Tunisie: La téléradiologie au service des patients dans tout le pays

25 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, le lancement officiel du service de permanence à distance pour l'imagerie médicale, assuré par l'hôpital numérique.

Ce dispositif a déjà permis de réaliser des examens de scanner pour des patients à Médenine, Ben Guerdane, Tabarka, Zarzis, Tozeur et Menzel Bourguiba, grâce à l'interconnexion avec plusieurs hôpitaux régionaux, afin d'assurer une prestation continue et sans interruption.

Selon le ministère, cette initiative garantit à chaque patient, où qu'il se trouve, l'accès à un examen urgent en temps opportun, même en l'absence de spécialistes localement. Elle constitue, selon la même source, une étape concrète pour rapprocher la médecine du citoyen et consacrer une véritable équité sanitaire pour l'ensemble des Tunisiens.

