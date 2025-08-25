Tunisie: Etudes à l'étranger - 30 Bourses canadiennes au profit des étudiants ingénieurs tunisiens

25 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l'ouverture d'un appel à candidatures pour 30 bourses universitaires destinées aux étudiants tunisiens qui envisagent réaliser leurs projets de fin d'études (PFE) au titre de l'année 2025-2026.

Dans un communiqué publié, dimanche, le ministère tient à préciser que la date-limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 17 septembre 2025, rappelant que ces bourses universitaires seront accordées dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre le ministère et l'institution MITACS (Canada).

Selon la même source, ces bourses sont destinées aux étudiants inscrits en troisième année cycle ingénieur dans les établissements universitaires publics pour l'année universitaire 2025-2026, ajoutant que les inscriptions doivent se faire impérativement via le lien officiel du programme.

Les candidats retenus bénéficieront ainsi d'une bourse couvrant les frais et les ateliers professionnels sous la supervision d'un encadreur. Les frais afférents au logement seront couverts par la même institution canadienne

La période de réalisation des projets de fin d'études s'étend sur deux périodes. La première (février-avril 2026) étant consacrée à la partie théorique et à la préparation des sujets de stage dans l'établissement universitaire tunisien, alors que la deuxième période (mai-octobre 2026) concerne les travaux pratiques au Canada sous la supervision de professeurs tunisiens et canadiens.

En plus des conditions précitées, le ministère a mentionné, en outre, d'autres conditions supplémentaires se rapportant à l'accord écrit du professeur encadreur et du directeur de l'établissement universitaire tunisien, mettant l'accent sur l'obligation de postuler sur le site web de la Direction générale des étudiants.

Le ministère tient également à prévenir les étudiants retenus pour cette bourse qu'ils ne peuvent cumuler celle-ci avec aucune une autre bourse, internationale ou de coopération internationale, pour la préparation de leurs projets de fin d'études.

