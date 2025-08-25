Madagascar: 60 ans de scène musicale - Ny Voanio ravive la nostalgie au CC Esca

25 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Ny Voanio, dans sa nouvelle composition, a célébré ses 60 ans de scène au CCEsca Antanimena hier. Le groupe a entamé ce grand moment avec les artistes invités, notamment Narisoa et Salomon, de Kintana Telo, dans un répertoire très nostalgique.

Cette première partie a été surtout marquée par l'interprétation par le groupe de « Nahoana ? » et de « Dia ho sahinao ve ?» avec Narisoa, l'un des artistes invités, mais également du titre « Faly aho », chanté de façon grandiose avec Salomon. Par ailleurs, Salomon a également interprété deux chansons, en solo, durant cette première partie.

Dans la deuxième partie du spectacle, les Ny Voanio ont survolé ces 60 années de carrière, à travers leurs chansons, dont « Rehefa any am-parany », « Hatanorana », « Bazary kely », ou « Je ne peux pas », entre autres.

L'assistance, composée majoritairement de sexagénaires, n'est à aucun moment restée silencieuse, fredonnant et même chantant de tout leur coeur avec les artistes sur scène à chaque fois. Un pur moment de nostalgie qui s'est clôturé par le très symbolique moment du gâteau, coupé en fin de spectacle.

Les organisateurs avouent des lacunes au niveau de la communication sur cet événement, la salle n'ayant été remplie qu'à 75%. « Nous pensons faire une deuxième édition dans la capitale », annoncent-ils, même si aucun détail n'a encore été donné.

