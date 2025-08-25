Madagascar: Melky et Firmin à Antsahamanitra - Très beau spectacle mais boudé par le public

Melky et Firmin, deux artistes issus de la quatrième édition de l'émission « Pazzapa » dans les années 2000 se sont produits en concert au théâtre de verdure d'Antsahamanitra hier après-midi. Ils ont tous les deux fait chacun leur chemin dans le monde artistique depuis, mais leur duo « Mbola tia », a bien marqué le public en 2007, donnant l'idée à Zouk Pro, une société événementielle, de les réunir de nouveau sur la même scène, pour le plaisir des nostalgiques.

Melky a ouvert la scène, revisitant ses classiques mais offrant aussi ses tubes les plus récents. Firmin lui a ensuite succédé sur scène, donnant le meilleur de lui-même lui aussi, avant leur très attendu duo, à la troisième partie du spectacle.

Le déroulé du spectacle a donc changé puisqu'il était prévu que ce spectacle ne serait constitué que de duo, pour faire revivre la magie de leurs débuts et partager les moments chargés d'émotion et de souvenirs d'il y a 20 ans. Néanmoins, l'assistance, qui malheureusement n'a pas été aussi nombreuse que prévu, a tout de même apprécié le spectacle et ce petit voyage musical dans le passé.