Madagascar: Football - Barea - Dax Andriamirado, le « talisman » de trois épopées

Le capitaine des Barea, Arohasina Andriamirado, dit Dax, s'apprête à guider, une nouvelle fois, ses coéquipiers dans le dernier carré du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2025. Une compétition qui ancre un peu plus le milieu de terrain dans la légende du football malgache.

Il est, en effet, le seul joueur à avoir été de toutes les grandes campagnes qui ont fait vibrer Madagascar : l'historique quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, la médaille de bronze glanée au CHAN 2023 en Algérie, et aujourd'hui, une place en demi-finale du CHAN co-organisé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya.

Exemplaire

À 34 ans, le natif d'Antananarivo incarne plus qu'un simple joueur pour la sélection nationale. Il en est le métronome, le leader technique et le guide spirituel. Son parcours, marqué par des passages remarqués chez Fosa Juniors, les Kaizer Chiefs en Afrique du Sud ou encore la JS Saint-Pierroise à La Réunion, lui a conféré une expérience inestimable qu'il met aujourd'hui au service d'un groupe talentueux.

Ceux qui l'ont côtoyé décrivent un homme humble, travailleur, rassembleur et doté d'une vision du jeu au-dessus de la moyenne. Des qualités qui lui ont logiquement valu le brassard de capitaine pour cette campagne 2025.

Un rôle qu'il assume avec fierté et détermination, malgré les embûches, à l'image de son expulsion sévère lors du premier match de poule contre la Mauritanie. Loin de l'abattre, cet épisode a semblé renforcer sa détermination. De retour pour les quarts de finale, il a repris sa place au milieu de terrain, réorganisant le jeu des siens pour aller chercher une qualification héroïque face au pays hôte, le Kenya.

Succès

La longévité de Dax au plus haut niveau est remarquable, mais c'est sa présence systématique lors des moments historiques des Barea qui force l'admiration. En 2019, en Égypte, il faisait partie de cette équipe insouciante qui, pour sa première participation à la CAN, a déjoué tous les pronostics pour se hisser en quarts de finale, faisant rêver toute une nation.

Quatre ans plus tard, en Algérie, lors du CHAN 2023, il est encore là. Plus expérimenté, il guide une sélection locale qui décroche une magnifique médaille de bronze, confirmant que l'exploit de 2019 n'était pas un hasard. Ses performances lui valent d'ailleurs une place dans l'équipe-type de la compétition, une reconnaissance continentale de son immense talent.

Aujourd'hui, en 2025, alors que certains auraient pu penser à la retraite, Dax est toujours au sommet de son art. Le voilà demi-finaliste d'une troisième compétition majeure, un exploit unique pour un footballeur malgache. Il est le pont entre les générations, le témoin et l'acteur principal de l'âge d'or du football national.

Alors que les Barea s'apprêtent à disputer une place en finale, les regards seront une nouvelle fois tournés vers ce joueur qui est devenu célèbre sur les réseaux sociaux après son interview en anglais après la qualification pour les demi-finales.

Arohasina Andriamirado n'est pas seulement un joueur de football, il est l'incarnation de la « niaque » malgache, un symbole de réussite et la preuve vivante que le talent, couplé au travail et à la persévérance, peut déplacer des montagnes. Quoi qu'il arrive, son nom est déjà gravé en lettres d'or dans le panthéon du sport roi à Madagascar.