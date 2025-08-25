Madagascar: Family Padel Cup - Sport et solidarité au Tropical Padel Andranotapahana

25 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par JR

Le week-end des 23 et 24 août, le Tropical Padel Andranotapahana a accueilli la deuxième édition de la Family Padel Cup, un tournoi mixte ouvert aux débutants et aux familles. Huit équipes se sont retrouvées sur les terrains pour deux jours de compétition dans une ambiance à la fois conviviale et familiale.

L'événement avait pour objectif de faire découvrir le padel, discipline encore récente à Madagascar mais qui attire de plus en plus d'adeptes. Le tournoi a ainsi permis de promouvoir la pratique de ce sport accessible, qui se veut avant tout ludique et rassembleur.

Mais la Family Padel Cup s'est aussi distinguée par sa dimension solidaire. Une partie des frais d'inscription, soit 25% des fonds collectés, sera reversée aux orphelins de Talatamaty afin de les aider à préparer leur rentrée scolaire. Une initiative qui démontre que le sport peut également être un outil de solidarité et de soutien aux communautés locales.

Soutenue par Home Power, City Café, Little India mais aussi L'Arrivage, cette deuxième édition a été saluée pour son organisation et son esprit de partage. Les participants comme les spectateurs ont apprécié l'atmosphère détendue et la mise en valeur d'un sport en plein développement sur la Grande île.

Avec cette réussite, le Tropical Padel Andranotapahana confirme son rôle dans la promotion du padel et montre qu'un tournoi peut être à la fois un moment sportif et une action concrète en faveur de la société.

