Afrique: Volley - CAN U16 - Madagascar s'incline 3-0 face à l'Égypte pour son entrée en lice

Coup d'envoi difficile pour l'équipe nationale malgache de volley-ball U16 au Championnat d'Afrique des Nations (CAN), qui se déroule actuellement en Tunisie. Les jeunes volleyeuses malgaches ont été dominées 3 sets à 0 par une équipe égyptienne solide lors de leur premier match, hier. Dès le début de la rencontre, les Malgaches ont semblé paralysées par l'enjeu, peinant à trouver leur rythme.

Malgré une résistance encourageante au premier set, où Ashley Randriamahaleo et ses coéquipières ont limité l'écart à 25-14, la peur a pris le dessus. La perte de concentration a coûté cher lors du deuxième set, perdu 25-12, et le scénario s'est répété dans le troisième set, également remporté par l'Égypte, scellant une défaite sans appel 3-0.

Le calendrier s'annonce chargé pour les Malgaches, qui affrontent l'équipe hôte, la Tunisie, ce soir à 18h (heure malgache). Demain, mardi, elles croiseront le fer avec le Maroc à 13h, avant de conclure la phase de groupes face à l'Algérie mercredi. Dans cette compétition, les quatre premières équipes se qualifient pour les demi-finales.