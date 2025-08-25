Afrique de l'Ouest: Zone Umoa - La BCEAO dénombre 533 Sfd au 31 mars 2025

À fin mars 2025, le nombre de Sfd dans l'Umoa s'établit à 533, à l'instar du trimestre précédent

Selon la Bceao, les institutions de microfinance de l'Union desservent 19.714.896 clients à travers un réseau de 4.807 points de service répartis dans les huit États membres de l'Union. Une année plus tôt, rappelle la Bceao, le nombre de bénéficiaires était de 18.446.312 pour 4.962 points de service. À l'examen des indicateurs d'intermédiation financière, souligne la Bceao, la dynamique de croissance des activités des Sfd s'est poursuivie en matière d'ouverture de comptes et de collecte de dépôts.

Toutefois, un recul a été noté au niveau des octrois de crédits par rapport au trimestre précédent, en lien avec l'évolution saisonnière généralement enregistrée en début d'année.

La Bceao informe que la qualité du portefeuille de crédits des Sfd s'est détériorée au premier trimestre 2025, résultant de l'effet conjugué de la hausse des créances en souffrance (+19,2 milliards FCFA, +8,0%) et de la baisse des crédits (-65,8 milliards FCFA, -2,4%). Le taux brut de dégradation du portefeuille des Sfd ressort à 9,8% à fin mars 2025, après 8,9% au trimestre précédent, pour une norme maximale de 3,0%. En mars 2024, ce taux était estimé à 7,6%.

À fin mars 2025, 10 institutions de microfinance sont sous administration provisoire, à l'instar du trimestre précédent. Ces structures, renseigne la même source, sont réparties comme suit : 4 au Bénin, 1 au Burkina, 1 en Côte d'Ivoire, 1 au Mali, 2 au Niger et 1 au Togo. Un an plus tôt, le nombre de structures sous administration provisoire s'établissait à 9. Au total, la dynamique positive de l'évolution des indicateurs d'activités des Sfd s'est poursuivie au premier trimestre de l'année 2025. Toutefois, la gestion du risque de crédit demeure l'un des principaux défis pour consolider les acquis du secteur.