Afrique de l'Ouest: Microfinance dans la zone UEMOA - Accroissement de 4,1% des dépôts collectés au 31 mars 2025

25 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'encours des dépôts collectés par les institutions de microfinance s'est accru de 102,0 milliards FCFA (soit +4,1%) par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 2.560,9 milliards FCFA.

Selon la Bceao qui donne l'information, en glissement annuel, il est noté une augmentation de 8,7%. La Bceao souligne que la hausse trimestrielle des dépôts est observée dans quasiment tous les pays de l'Union, notamment au Burkina (+24,4 milliards FCFA, +5,2%), en Côte d'Ivoire (+24,3 milliards FCFA, +4,0%), au Togo (+22,9 milliards FCFA, +5,5%), au Bénin (+15,2 milliards FCFA, +7,7%), au Sénégal (+10,0 milliards FCFA, +1,8%), au Mali (+5,2 milliards FCFA, +3,1%) et en Guinée-Bissau (+762.000 FCFA, +3,2%). Toutefois, une baisse est notée au Niger (-168,6 millions FCFA, -0,6%). L'épargne mobilisée par les SFD a été constituée à hauteur de 46,4% par les hommes, 27,2% par les femmes et 26,4% par les groupements.

S'agissant de la structure par terme, les dépôts à vue sont prépondérants, avec une part de 57,3%. Les dépôts à terme et les autres dépôts, explique-t-on, représentent respectivement 22,5% et 20,2%. Le montant moyen des dépôts par client est ressorti à 129.898 FCFA à fin mars 2025, en hausse par rapport au trimestre précédent (+1,4%), reflétant une augmentation relativement plus rapide des dépôts (+4,1%) par rapport au nombre des clients (+2,7%). En glissement annuel, le montant moyen de l'encours des dépôts a également progressé de 1,7%.

A fin mars 2025, l'épargne mobilisée par le secteur de la microfinance de l'UMOA représente 5,3% de celle collectée par les établissements de crédit de l'Union, après 5,2% au trimestre précédent.

La Bceao informe que l'encours des crédits octroyés par les Sfd de l'Union a connu une baisse de 65,8 milliards FCFA (soit -2,4%) par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 2.628,4 milliards FCFA.

Toutefois, en glissement annuel, il a enregistré une progression de 4,5%. Le repli trimestriel de l'encours des crédits a été observé au Bénin (-38,4 milliards FCFA, -14,0%), au Togo (-20,0 milliards FCFA, -5,2%), en Côte d'Ivoire (-11,3 milliards FCFA, -1,7%), au Mali (-6,5 milliards FCFA, -3,2%), au Burkina (-343,0 millions FCFA, -0,1%) et au Niger (-203,5 millions FCFA, -1,6%). Toutefois, une augmentation de l'encours des crédits est enregistrée au Sénégal (+11,0 milliards FCFA, +1,5%) et en Guinée-Bissau (+860.000 FCFA, +6,2%).

Les crédits accordés par les Sfd sont constitués à 47,2% de concours à court terme. Les prêts à moyen et long termes représentent respectivement 33,8% et 19,0% du total de l'encours des crédits à fin mars 2025. La clientèle masculine des institutions de microfinance a bénéficié de 51,7% des crédits, tandis que les femmes et les groupements ont respectivement reçu 19,6% et 28,7% des concours accordés.

Le montant moyen des crédits octroyés par client est ressorti à 133.322 FCFA à fin mars 2025, en baisse par rapport au trimestre précédent (-5,0%), en lien avec le recul de l'encours des crédits. En glissement annuel, une baisse de 2,2% est également notée.

