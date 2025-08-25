Afrique de l'Ouest: Microfinance dans la zone UEMOA - Accroissement de 4,1% des dépôts collectés au 31 mars 2025

L'encours des dépôts collectés par les institutions de microfinance s'est accru de 102,0 milliards FCFA (soit +4,1%) par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 2.560,9 milliards FCFA.

Selon la Bceao qui donne l'information, en glissement annuel, il est noté une augmentation de 8,7%. La Bceao souligne que la hausse trimestrielle des dépôts est observée dans quasiment tous les pays de l'Union, notamment au Burkina (+24,4 milliards FCFA, +5,2%), en Côte d'Ivoire (+24,3 milliards FCFA, +4,0%), au Togo (+22,9 milliards FCFA, +5,5%), au Bénin (+15,2 milliards FCFA, +7,7%), au Sénégal (+10,0 milliards FCFA, +1,8%), au Mali (+5,2 milliards FCFA, +3,1%) et en Guinée-Bissau (+762.000 FCFA, +3,2%). Toutefois, une baisse est notée au Niger (-168,6 millions FCFA, -0,6%). L'épargne mobilisée par les SFD a été constituée à hauteur de 46,4% par les hommes, 27,2% par les femmes et 26,4% par les groupements.

S'agissant de la structure par terme, les dépôts à vue sont prépondérants, avec une part de 57,3%. Les dépôts à terme et les autres dépôts, explique-t-on, représentent respectivement 22,5% et 20,2%. Le montant moyen des dépôts par client est ressorti à 129.898 FCFA à fin mars 2025, en hausse par rapport au trimestre précédent (+1,4%), reflétant une augmentation relativement plus rapide des dépôts (+4,1%) par rapport au nombre des clients (+2,7%). En glissement annuel, le montant moyen de l'encours des dépôts a également progressé de 1,7%.

A fin mars 2025, l'épargne mobilisée par le secteur de la microfinance de l'UMOA représente 5,3% de celle collectée par les établissements de crédit de l'Union, après 5,2% au trimestre précédent.

La Bceao informe que l'encours des crédits octroyés par les Sfd de l'Union a connu une baisse de 65,8 milliards FCFA (soit -2,4%) par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 2.628,4 milliards FCFA.

Toutefois, en glissement annuel, il a enregistré une progression de 4,5%. Le repli trimestriel de l'encours des crédits a été observé au Bénin (-38,4 milliards FCFA, -14,0%), au Togo (-20,0 milliards FCFA, -5,2%), en Côte d'Ivoire (-11,3 milliards FCFA, -1,7%), au Mali (-6,5 milliards FCFA, -3,2%), au Burkina (-343,0 millions FCFA, -0,1%) et au Niger (-203,5 millions FCFA, -1,6%). Toutefois, une augmentation de l'encours des crédits est enregistrée au Sénégal (+11,0 milliards FCFA, +1,5%) et en Guinée-Bissau (+860.000 FCFA, +6,2%).

Les crédits accordés par les Sfd sont constitués à 47,2% de concours à court terme. Les prêts à moyen et long termes représentent respectivement 33,8% et 19,0% du total de l'encours des crédits à fin mars 2025. La clientèle masculine des institutions de microfinance a bénéficié de 51,7% des crédits, tandis que les femmes et les groupements ont respectivement reçu 19,6% et 28,7% des concours accordés.

Le montant moyen des crédits octroyés par client est ressorti à 133.322 FCFA à fin mars 2025, en baisse par rapport au trimestre précédent (-5,0%), en lien avec le recul de l'encours des crédits. En glissement annuel, une baisse de 2,2% est également notée.