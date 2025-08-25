Togo: Degli - 'Ceux qui lancent les mots d'ordre ne sont pas au pays'

25 Août 2025
Togonews (Lomé)

Jean Yaovi Degli, avocat au barreau de Lomé, ancien ministre et président du mouvement "Bâtir le Togo", a livré son analyse sur la situation politique, marquée par des appels à manifester en série.

Selon lui, l'espace politique est de plus en plus occupé par des activistes de la Diaspora, au détriment des acteurs politiques présents sur le territoire national. Une situation qui, selon ses mots, complique le dialogue avec le pouvoir en place.

"Je regrette que ceux qui lancent les mots d'ordre ne soient pas au pays pour qu'on ouvre une discussion avec eux", a-t-il déploré au micro d'une radio privée.

Pour l'avocat, les tensions actuelles sont moins idéologiques que sociales. Il estime que le gouvernement gagnerait à anticiper sur les besoins essentiels de la population afin d'éviter les explosions de colère.

