Togo: Le défenseur togolais Nadjombe rejoint Alemannia Aachen

25 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le défenseur international togolais Pierre Nadjombe, sous contrat avec le FC Magdebourg, rejoint Alemannia Aachen en prêt pour une saison. Le joueur de 22 ans évoluera en troisième division allemande.

Arrivé au FC Magdebourg il y a un an, Nadjombe n'a pas encore trouvé la continuité espérée au sein de l'effectif de deuxième division. Ce prêt constitue une opportunité pour le jeune défenseur de relancer sa progression dans un environnement compétitif.

Pour Alemannia Aachen, ce recrutement est stratégique. Le club, désireux de jouer les premiers rôles en Dritte Liga, renforce ainsi sa ligne défensive avec un profil jeune, rapide et expérimenté.

Formé au FC Cologne, où il a passé six saisons dans les équipes de jeunes, Nadjombe a ensuite rejoint Magdebourg.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.