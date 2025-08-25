Afrique: Mondial 2026 (Qualif's) - Petkovic dévoilera jeudi la liste pour le Botswana et la Guinée

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, le Bosnien Vladimir Petkovic, animera une conférence de presse, le jeudi 28 août à la salle "Mohamed Sellah" du stade Nelson-Mandela de Baraki (11h00), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF), dimanche dans un communiqué publié sur son site officiel.

"A cette occasion, le coach dévoilera la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des qualifications de la Coupe du Monde 2026, face au Botswana le 4 septembre au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (20h00) et à la Guinée le 8 septembre à Casablanca (17h00)", précise la même source.

Au terme de la 6e journée disputée en mars dernier, la sélection nationale trône en tête du groupe G avec 15 points, à trois longueurs de son poursuivant direct, le Mozambique (12 pts). Le Botswana et l'Ouganda suivent à la troisième place avec 9 points, devant la Guinée (7 pts), alors que la Somalie ferme la marche avec 1 point.

Pour rappel, les premiers des neuf groupes en lice seront automatiquement qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes (des groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF.

Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la Fédération internationale (FIFA).