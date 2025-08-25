Algérie: Baddari préside une réunion consacrée aux préparatifs de la prochaine rentrée universitaire

25 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a présidé une réunion consacrée à l'évaluation des préparatifs de la prochaine rentrée universitaire, indique, lundi, un communiqué du ministère.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu, dimanche soir, une réunion avec les cadres du ministère consacrée à l'évaluation des préparatifs de la rentrée universitaire 2025-2026, précise le communiqué.

Ont pris part à cette réunion de coordination à distance, les présidents des conférences régionales et des recteurs d'universités, ajoute la même source.

Lors de cette rencontre, les dossiers relatifs aux "transferts spéciaux, au suivi de la disponibilité des structures universitaires, au respect du calendrier pédagogique en termes de volume horaire semestriel de chaque module, à la préparation du lancement de la bibliothèque électronique universitaire, et à la valorisation du rôle de l'université dans le renforcement du tissu économique national, par le biais de l'entrepreneuriat", note le communiqué.

