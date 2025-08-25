Tunisie: 'Focus régions' à Sfax - Entre préoccupations citoyennes et atouts régionaux

25 Août 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

SFAX — Une équipe de l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), a débarqué, ce dimanche, au gouvernorat de Sfax, pour réaliser une série de productions journalistiques se rapportant à la situation générale dans les différentes délégations.

Elle aura également l'occasion de scruter les préoccupations les plus actuelles des habitants de la région considérée comme étant la deuxième ville tunisienne après la capitale Tunis en importance sur les plans démographique, économique et culturel.

La mission de cette équipe démarre à partir de demain, lundi 25 août courant, pour s'étendre jusqu'au samedi 30 août, et ce dans le cadre du programme "Focus sur les Régions", mis en œuvre par l'Agence TAP avec le soutien du Programme d'Appui aux Médias en Tunisie (PAMT2).

Les journalistes de l'agence TAP mettront en œuvre un florilège de formats journalistiques allant des reportages et enquêtes aux dossiers de fond en passant par des interviews exclusives, des portraits ainsi que des chroniques et des productions multimédias.

Cette approche vise à enrichir l'offre éditoriale, à valoriser les thématiques régionales, à mettre en lumière la pluralité et la richesse de la région et à garantir au final une information de proximité de qualité, soucieuse de refléter aussi fidèlement que possible les préoccupations locales mais aussi et surtout les aspirations des habitants de la région.

Parmi les thématiques qui feront l'objet d'une couverture approfondie figurent, notamment, l'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l'environnement ainsi que d'autres thématiques d'actualité.

Lancé par l'Agence TAP en partenariat avec le programme PAMT 2 depuis février dernier, "Focus régions" se veut un projet ambitieux qui a pour objectif d'embrasser les différents volets de la vie dans les régions du pays.

Jusqu'à présent, le projet a survolé deux gouvernorats du pays, en l'occurrence, Jendouba (février 2025) et Médenine (juin 2025) où il a fait écho des projets réalisés et ceux encore en cours.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.