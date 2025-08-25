Tunisie: 'Focus régions' à Sfax - Entre préoccupations citoyennes et atouts régionaux

SFAX — Une équipe de l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), a débarqué, ce dimanche, au gouvernorat de Sfax, pour réaliser une série de productions journalistiques se rapportant à la situation générale dans les différentes délégations.

Elle aura également l'occasion de scruter les préoccupations les plus actuelles des habitants de la région considérée comme étant la deuxième ville tunisienne après la capitale Tunis en importance sur les plans démographique, économique et culturel.

La mission de cette équipe démarre à partir de demain, lundi 25 août courant, pour s'étendre jusqu'au samedi 30 août, et ce dans le cadre du programme "Focus sur les Régions", mis en œuvre par l'Agence TAP avec le soutien du Programme d'Appui aux Médias en Tunisie (PAMT2).

Les journalistes de l'agence TAP mettront en œuvre un florilège de formats journalistiques allant des reportages et enquêtes aux dossiers de fond en passant par des interviews exclusives, des portraits ainsi que des chroniques et des productions multimédias.

Cette approche vise à enrichir l'offre éditoriale, à valoriser les thématiques régionales, à mettre en lumière la pluralité et la richesse de la région et à garantir au final une information de proximité de qualité, soucieuse de refléter aussi fidèlement que possible les préoccupations locales mais aussi et surtout les aspirations des habitants de la région.

Parmi les thématiques qui feront l'objet d'une couverture approfondie figurent, notamment, l'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l'environnement ainsi que d'autres thématiques d'actualité.

Lancé par l'Agence TAP en partenariat avec le programme PAMT 2 depuis février dernier, "Focus régions" se veut un projet ambitieux qui a pour objectif d'embrasser les différents volets de la vie dans les régions du pays.

Jusqu'à présent, le projet a survolé deux gouvernorats du pays, en l'occurrence, Jendouba (février 2025) et Médenine (juin 2025) où il a fait écho des projets réalisés et ceux encore en cours.