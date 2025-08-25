Cote d'Ivoire: Participation citoyenne - Le Foscao-CI suscite un débat sur le parrainage citoyen

25 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest section Côte d'Ivoire (Foscao-CI) a organisé le jeudi 21 août 2025, à Abidjan-Cocody, un panel sur les défis liés à la collecte des données par les équipes des candidats à la candidature pour l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la participation citoyenne, inclusive et apaisée des jeunes et des femmes à l'élection présidentielle de 2025. Ce projet est mis en œuvre par le Foscao-CI avec le soutien de la fondation américaine National endowment for democracy (Ned).

Selon Drissa Soulama, coordinateur national du Foscao-CI, cette action vise à contribuer à l'amélioration des prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire. « Le parrainage citoyen est une condition sine qua non pour l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Nous voulons recueillir les difficultés rencontrées par les acteurs sur le terrain, à travers des partages d'expériences, voir comment ils sont parvenus à relever ces défis et, sur cette base, formuler des recommandations pour l'amélioration du processus de parrainage lors des élections à venir », a-t-il expliqué.

Lors du panel qu'il a animé, Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint du Rhdp chargé du processus électoral, s'est félicité de l'introduction de la biométrie dans le système de parrainage. Il a toutefois relevé certaines difficultés, notamment la connexion des tablettes, le nombre insuffisant d'appareils (100 par candidat).

Lancé le 1er juillet 2025, le parrainage citoyen pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire prendra officiellement fin le 26 août 2025.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.