Cote d'Ivoire: Participation citoyenne - Le Foscao-CI suscite un débat sur le parrainage citoyen

Le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest section Côte d'Ivoire (Foscao-CI) a organisé le jeudi 21 août 2025, à Abidjan-Cocody, un panel sur les défis liés à la collecte des données par les équipes des candidats à la candidature pour l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la participation citoyenne, inclusive et apaisée des jeunes et des femmes à l'élection présidentielle de 2025. Ce projet est mis en œuvre par le Foscao-CI avec le soutien de la fondation américaine National endowment for democracy (Ned).

Selon Drissa Soulama, coordinateur national du Foscao-CI, cette action vise à contribuer à l'amélioration des prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire. « Le parrainage citoyen est une condition sine qua non pour l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Nous voulons recueillir les difficultés rencontrées par les acteurs sur le terrain, à travers des partages d'expériences, voir comment ils sont parvenus à relever ces défis et, sur cette base, formuler des recommandations pour l'amélioration du processus de parrainage lors des élections à venir », a-t-il expliqué.

Lors du panel qu'il a animé, Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint du Rhdp chargé du processus électoral, s'est félicité de l'introduction de la biométrie dans le système de parrainage. Il a toutefois relevé certaines difficultés, notamment la connexion des tablettes, le nombre insuffisant d'appareils (100 par candidat).

Lancé le 1er juillet 2025, le parrainage citoyen pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire prendra officiellement fin le 26 août 2025.