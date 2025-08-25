Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre - Simone Gbagbo se lance dans la course

L'ex-Première dame, Simone Ehivet Gbagbo, a déposé le 24 août 2025, son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, auprès de la Commission électorale indépendante (Cei) sise à Abidjan-Cocody II-Plateaux.

Ce dépôt a eu lieu à un moment stratégique, à deux jours de la clôture de la période de réception des candidatures, marquée par une intense activité politique.

L'ex-Première dame ivoirienne, fondatrice et présidente du Mouvement des générations capables (Mgc), se lance dans cette élection présidentielle avec l'ambition de représenter un changement significatif et un renouveau pour le pays. Son arrivée dans la course n'est pas une surprise pour de nombreux observateurs de la scène politique ivoirienne. Elle qui a été une figure emblématique de la politique nationale, à la fois pour son engagement en faveur des droits des femmes et son rôle central durant les mandats de son époux, Laurent Gbagbo.

Le dépôt du dossier de Simone Gbagbo intervient à un moment clé de la présidentielle prévue le 25 octobre 2025.

En effet, la période de dépôt des candidatures, ouverte le 26 juillet 2025, prend fin le 26 août 2025, et, à ce jour, une trentaine de candidats ont déjà formellement présenté leurs dossiers à la Cei. Cette affluence témoigne de l'intensité du processus démocratique et de l'implication des acteurs politiques dans le choix du futur président de la République.

Simone Gbagbo, par son engagement politique et son charisme, se positionne comme une des grandes figures à suivre dans cette course présidentielle. Le Mouvement des générations capables, son parti politique, a su structurer un projet de société qui entend répondre aux aspirations des Ivoiriens.

Ce moment est également symbolique, car il marque la consécration d'une trajectoire politique qui a traversé plusieurs défis, notamment des périodes difficiles liées à l'histoire de son ex-mari, Laurent Gbagbo et à ses propres mésaventures judiciaires. Son dossier de candidature est perçu comme un signe de résilience et de détermination à remettre en jeu son rôle de leader au sein de la politique ivoirienne.

Simone Gbagbo, au travers de son Mgc, a su faire entendre sa voix et son projet pour une Côte d'Ivoire unie, en phase avec les aspirations des jeunes générations, des femmes et des populations rurales. Elle prône un modèle de gouvernance plus équitable et plus transparent, loin des divisions du passé.

L'engagement de Simone Gbagbo dans la course à la présidence n'est pas seulement un acte politique, mais un message fort. Le pays est à la croisée des chemins, et chaque candidat qui se présente à l'élection présidentielle cherche à incarner une vision pour la Côte d'Ivoire de demain. Simone Gbagbo, par son parcours et ses convictions, se positionne comme un acteur central de cette élection, à l'aube de l'ultime phase de la campagne.

Les regards sont désormais tournés vers la suite des événements, alors que la Cei se prépare à examiner les candidatures et à organiser les élections dans un climat politique dense.