Madagascar Airlines - Quid de l'avenir de Thierry de Bailleul ?

Le sort de Thierry de Bailleul, directeur général de Madagascar Airlines, reste incertain. Son contrat, arrivé à échéance à la fin juillet, n'a pas été officiellement renouvelé, et aucune communication claire n'a été faite sur sa reconduction.

Arrivé en décembre 2022 à la tête de la compagnie nationale, alors en pleine crise structurelle, ce dirigeant français avait été chargé d'en assurer le redressement. Mais deux ans plus tard, son avenir demeure suspendu. Entre déclarations éparses, changement de ministre et absence de confirmation officielle, le flou persiste.

Le 14 juillet, l'ancien ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo, déclarait à Ivandry : « Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il faut maintenant continuer le travail qui a été commencé. »

Ces propos avaient été interprétés comme un signe de continuité. Peu après, le ministre a toutefois été révoqué, et l'intérim du portefeuille est désormais assuré par le Premier ministre Christian Ntsay. Depuis, aucune précision n'a été donnée sur la position du gouvernement.

Dans les coulisses, Patrick Rajoelina, conseiller spécial du président en charge de la diplomatie et des relations internationales, et ancien ministre des Affaires étrangères, a publié sur sa page Facebook : « Plein succès à Thierry de Bailleul, reconduit dans ses fonctions de directeur général de Madagascar Airlines. »

Mais cette affirmation n'a été confirmée ni par le service communication de la compagnie, ni par l'Aviation civile, ni par le conseil d'administration. Une source interne s'est limitée à indiquer que Thierry de Bailleul exerce toujours ses fonctions, sans préciser s'il s'agit d'une reconduction provisoire ou définitive.

La question d'un appel à candidatures

Selon une source proche du dossier, un appel à candidatures pour ce poste stratégique est en préparation, une procédure déjà envisagée avant le départ de l'ancien ministre. « On va s'en tenir à ce qui a été discuté. L'appel à candidatures va être lancé », a précisé ce responsable. En attendant, Thierry de Bailleul continue de diriger la compagnie et d'assurer la gestion courante.

Pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet. Sur le site de Madagascar Airlines, seules figurent des offres de recrutement pour des postes opérationnels tels qu'agents de vente et d'escale. L'appel à candidatures pour la direction générale n'y apparaît pas encore. Or, selon les statuts, c'est au conseil d'administration qu'il revient d'initier cette procédure.

Du côté du conseil d'administration comme de la direction générale de l'Aviation civile, les services sont restés injoignables. Aucune confirmation officielle n'a non plus été obtenue auprès du ministère.

Dans ce contexte, Thierry de Bailleul assure toujours la direction de Madagascar Airlines. Le maintien ou non de son mandat dépend désormais des décisions du conseil d'administration et du gouvernement.