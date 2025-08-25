Afrique: Football/CHAN 2024 - Les Barea retrouvent les Soudanais en demi-finales

Les protégés du sélectionneur, Romuald Rakotondrabe, affronteront les Faucons de Jediane soudanais en demi-finale du championnat d'Afrique des nations demain en fin d'après-midi.

À deux pas d'un exploit. Médaillé de bronze lors de la précédente édition du championnat d'Afrique des nations (CHAN), Madagascar a validé au bout du suspense son ticket pour le carré final de la 8e édition vendredi. Les Barea affronteront les Faucons de Jediane soudanais le mardi 26 août à 17h30 au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam en Tanzanie.

Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe ont un large avantage à ce prochain match par rapport aux Soudanais. La sélection malgache a un jour de repos de plus car elle a joué le quart vendredi alors que la formation soudanaise a disputé le sien la nuit du samedi. Les deux équipes n'ont obtenu leur qualification qu'après la séance des tirs au but. Madagascar avait également joué deux de ses matchs de groupe sur le même terrain de la demi-finale.

En outre, les Barea avaient défait les Faucons par 3 à 0 lors de leur dernière rencontre comptant pour la dernière journée de phase de groupe de la 7e édition du CHAN en Algérie en 2023. En phase éliminatoire de la CAN, la Grande Île a également battu le Soudan 3-1 en 2017 puis s'est inclinée 1-3 en 2018. Après l'exploit, la troisième place en 2023.

Les protégés du coach Rôrô disputeront ainsi leur deuxième demi-finale de cette joute continentale dédiée aux joueurs locaux.

Moral à bloc

Madagascar a été le premier pays qualifié en demi-finales de cette 8e édition en surprenant la sélection kényane sur sa pelouse. « C'était un match très tendu. Nous avons raté le deuxième tir mais nous avons eu confiance en Toldo. Notre entame de match a été ratée mais les joueurs se sont bien battus. Ce n'était pas facile de jouer contre le pays hôte devant son public...

Bravo les joueurs, nous sommes qualifiés encore une fois en demi-finale, c'est le fruit de notre dur travail », se réjouit Rôrô après la victoire face au Kenya. Le Soudan a quant à lui écarté dans la souffrance en quart de finale (1-1 tab 4-2) l'Algérie, vice-championne à domicile il y a deux ans.

Les Faucons comptent trois phases finales du CHAN et ont ravi à deux reprises la médaille de bronze lors de la 2e édition en 2011 et la 5e en 2018. Le Maroc, vainqueur sur la Tanzanie (1-0) en quart la nuit du vendredi, sera opposé au Sénégal, champion en titre en 2023 en deuxième demi-finale au stade national Mandela à Kampala en Ouganda.

Les Lions de la Teranga ont éliminé en quart les Ougandais, un des trois pays hôtes du CHAN. Les Marocains ont quant à eux écarté (1-0) la Tanzanie, également pays organisateur de la compétition. Les primes s'élèvent à 600 000 USD pour les équipes qualifiées au Final Four.